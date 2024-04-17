Как приготовить из кефира сыр с травами и специями

Сыр с травами и специями!

Друзья, все предельно просто:

Я взял 9 литров кефира жирностью 2,5%

Добавил сок одного лимона, только не переусердствуйте с кислотой и хорошую щепотку соли, довёл до кипения и на дуршлаг, творог готов, пусть стекает

И так, творог готов, добавьте:

Мелко нарезанный свежий репчатый лук, петрушка и розмарин, или любую зелень, соль, Черный перец, перец Чили свежий - хорошо все размешать и в два слоя марлю и повесить на всю ночь, чтобы сыр стал плотнее.

Утром в холодильник, к обеду готово 1,3 кг мягкой брынзы!