Как приготовить изысканный десерт только из шоколада и яблок: простой рецепт

Шоколадный мусс – вкусный и нежный десерт, который можно приготовить всего из двух ингредиентов: запеченных яблок и шоколада. Он не содержит ни желатина, ни сахара, поэтому подходит для людей, которые соблюдают диету или имеют аллергию на эти продукты.

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Рецептом поделились на сайте "Факты". Для приготовления десерта можно использовать какие-либо запеченные яблоки, но лучше взять яблоки сладкого сорта. Если вы хотите получить более насыщенный шоколадный вкус, вы можете использовать темный шоколад. Десерт можно украсить тертым шоколадом, измельченными орехами или ягодами.

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Ингредиенты:

400 г запеченных яблок без кожуры и семян

100-120 г черного шоколада

Способ приготовления:

Готовим яблоки. Очищаем их от кожуры и семян, разрезаем на четвертинки и выкладываем в миску. Запекаем в микроволновке при мощности 800 Вт в течение 10-15 минут или до мягкости. Растапливаем шоколад. Ломаем его на кусочки и кладем в миску. Ставим на водяную баню или в микроволновку и растапливаем, помешивая, до однородной консистенции. Соединяем яблоки и шоколад. Яблоки охлаждаем до комнатной температуры. Добавляем растопленный шоколад и перемешиваем в однородную массу. Выливаем массу в форму – одну большую или несколько порционных. При помощи ложки разравниваем. Ставим в холодильник на 5-6 часов, или до полного застывания.

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