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Как приготовить изысканный риет из тунца: простой рецепт французской закуски

Игорь Романько

Как сделать риет из тунца

Риет – это французская закуска, которая обычно готовится из мяса. Предлагаю вам попробовать необычный, но очень вкусный вариант рыбного риета с тунцем. Эта закуска получается сочной, ароматной и отлично смешивается с поджаренным хлебом.

Рыбный риет – это не только вкусная, но и полезная закуска, ведь она богата белоком, витаминами и микроэлементами. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно, несомненно, станет вашим любимым рецептом, пишет prostoway.

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Ингредиенты:

  • 250-300 г маскарпоне;
  • 250 г тунца в собственном соке;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 1 столовая ложка горчицы;
  • 1/2 красной луковицы;
  • пучок зеленого лука;
  • пучок петрушки;
  • соль, чёрный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разомните тунец вилкой до однородной массы.
  2. Добавьте маскарпоне, лимонный сок, горчицу, соль и перец. Тщательно перемешайте.
  3. Мелко нарежьте красный лук, зеленый лук и петрушку. Добавьте в рыбную смесь и еще раз перемешайте.
  4. Накройте риет пищевой плёнкой и поставьте в холодильник минимум на 1 час, а лучше на ночь.
  5. Перед подачей поджарьте ломтики хлеба и намажьте риет.

Вкусные советы:

  • Вместо тунца можно использовать лосось, сардины или другие виды рыбы.
  • Для более пикантного вкуса добавьте в риет каперсы, оливки или тертый хрен.
  • Риет можно подавать с овощными палочками, крекерами или лавашем.

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