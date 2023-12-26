Как приготовить изысканный салат из свеклы и феты на новогодний стол

Салат из свеклы с мандаринами и орехами – это вкусное и полезное блюдо, идеально подходящее для праздничного стола. Свекла – это источник витаминов, минералов и антиоксидантов, мандарины – это источник витаминов С и А, а орехи – источник белка и полезных жиров.

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Для более насыщенного вкуса можно добавить в соус чуть-чуть лимонного сока или цедры. Если вы не любите орехи, их можно заменить другими орехами, например, семенами подсолнечника или кунжута. Сыр фета можно заменить другим сыром, например, моцареллой или пармезаном, пишет РадиоТрек.

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Ингредиенты:

Свекла – 2 шт

Мандарины – 2 шт

Орехи грецкие - 50 г

Сыр фета – 70-100 г

Оливковое масло – 3 ст. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Мед – 1 ч. л.

Французская горчица – 0,5 ч. л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Свеклу отварить или запечь, очистить и нарезать кубиками. Орехи поджарить на сухой сковороде до золотистого цвета. Мандарины очистить и нарезать дольками. Для соуса смешать оливковое масло, соевый соус, мед, горчицу, соль и перец. Смешать свеклу, мандарины, орехи и соус. Выложить салат на тарелку и посыпать сыром фета.

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