Как приготовить классические зразы с грибами: простой рецепт
Попробуйте классические зразы с грибами, идеально подходящими как на обед, так и на ужин. Это блюдо подается со сметаной или соусом и базируется на картофельном тесте, в который входят картофель, яйцо и мука.
Чтобы картофельное тесто держало форму, оно должно быть достаточно крутым и пластичным, пишет ТСН. Если она слишком мягкая, добавьте столовую ложку муки.
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Ингредиенты:
- Картофель - 1 кг
- Грибы – 250 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Панировочные сухари
- Масло
- Соль
Приготовление:
- Очистите картофель, посолите, залейте водой и отварите до готовности. Слейте воду и разомните картофель в пюре.
- Слегка остывшую картофельную массу добавьте яйцо и муку и перемешайте.
- Очистите и мелко нарежьте грибы и лук. Обжарьте на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета, а затем остудите.
- Формируйте зразы, как пирожки, кладя начинку, защипывая края и слегка прижимая. Обваляйте в панировочных сухарях.
- Разогрейте масло в сковороде и обжарьте зразы на среднем огне по 3-5 минут с обеих сторон, пока не появится румяная корочка.
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