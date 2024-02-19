Как приготовить красную рыбу в сливочном соусе: полезный рецепт

Это блюдо сочетает изысканный вкус и пользу свежих ингредиентов. Красная рыба, шпинат и помидоры богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые так необходимы нашему организму.

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Этот рецепт с сайта Meta является основой, вы можете его изменять и дополнять по своему вкусу. Попытайтесь взять другую рыбу или овощи.

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Ингредиенты:

300 г красной рыбы (лосось, форель, горбуш);

150 мл сливок (10-20% жирности);

200 г помидоров;

2 зубчика чеснока;

Шпинат (замороженный или свежий);

Соль, перец по вкусу;

Растительное масло.

Приготовление:

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите на тарелку. На той же сковороде обжарьте измельченный чеснок в течение 30 секунд. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и кусочек сливочного масла. Обжарьте в течение 2-3 минут. Добавьте шпинат и тушите, пока он не увянет. Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Выложите рыбу в сковороду с соусом. Тушите все вместе на медленном огне в течение 2-3 минут.

Приятного аппетита!

Советы:

Вместо красной рыбы можно использовать белую рыбу (треска, хек, минтай).

Добавьте к соусу другие овощи, например, лук, болгарский перец или грибы.

Вместо сливок можно использовать сметану.

Для более пикантного вкуса добавьте к соусу итальянские травы или тертый пармезан.

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