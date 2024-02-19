Как приготовить красную рыбу в сливочном соусе: полезный рецепт
Это блюдо сочетает изысканный вкус и пользу свежих ингредиентов. Красная рыба, шпинат и помидоры богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые так необходимы нашему организму.
Этот рецепт с сайта Meta является основой, вы можете его изменять и дополнять по своему вкусу. Попытайтесь взять другую рыбу или овощи.
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Ингредиенты:
- 300 г красной рыбы (лосось, форель, горбуш);
- 150 мл сливок (10-20% жирности);
- 200 г помидоров;
- 2 зубчика чеснока;
- Шпинат (замороженный или свежий);
- Соль, перец по вкусу;
- Растительное масло.
Приготовление:
- Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте рыбу до золотистой корочки с обеих сторон. Переложите на тарелку.
- На той же сковороде обжарьте измельченный чеснок в течение 30 секунд. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и кусочек сливочного масла. Обжарьте в течение 2-3 минут.
- Добавьте шпинат и тушите, пока он не увянет.
- Влейте сливки, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте.
- Выложите рыбу в сковороду с соусом. Тушите все вместе на медленном огне в течение 2-3 минут.
Приятного аппетита!
Советы:
- Вместо красной рыбы можно использовать белую рыбу (треска, хек, минтай).
- Добавьте к соусу другие овощи, например, лук, болгарский перец или грибы.
- Вместо сливок можно использовать сметану.
- Для более пикантного вкуса добавьте к соусу итальянские травы или тертый пармезан.
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