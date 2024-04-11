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Как приготовить лучшее тесто для паски на Пасху: традиционный рецепт

Игорь Романько

Как правильно сделать лучшее тесто для паски

Пасха – это не только религиозный праздник, но время для семейных уютных вечеров и вкусных блюд. Одним из символов Пасхи является пасха, которая всегда собирает за столом родных и близких.

Сегодня предлагаем вам рецепт Александрийской ночной пасхи из канала Смаколик.юа, которая получается ароматной, рыхлой и очень вкусной.

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Ингредиенты:

Для опары:

  • 0,5л молока
  • 500 г сахара
  • 5 яиц
  • 3 желтка
  • 75 г дрожжей
  • 250 г сливочного масла

Для теста:

  • 1 ст. л. коньяка
  • 0,5 ч. л. соли
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • цедра 1 лимона
  • 200 г сухофруктов
  • 1,25 кг муки

Приготовление:

  1. В миске соедините молоко с сахаром и перемешайте до однородности.
  2. Добавьте дрожжи и растворите.
  3. Введите яйца, желтки и кусочки сливочного масла. Взбейте миксером.
  4. Накройте миску плёнкой и оставьте на 8-12 часов при комнатной температуре (на ночь).
  5. Добавьте в опару коньяк, ваниль, цедру лимона и перемешайте.
  6. Добавьте половину просеянной муки и сухофрукты. Перемешайте.
  7. Добавьте оставшуюся муку и вымешивайте тесто руками в течение 10 минут.
  8. Смажьте миску растительным маслом, выложите тесто, накройте пленкой и оставьте на 1-1,5 часа.
  9. Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом. Разделите тесто на 6 частей (по 500-550 г) и сформуйте паски.
  10. Выложите паски в формы, слегка прижмите и оставьте на 1,5 часа.
  11. Смажьте паски яйцом.
  12. Разогрейте духовку до 180°C, выпекайте паски при 160°C около 50 минут.
  13. Дайте пояскам остыть и украсьте по вкусу.

Приятного аппетита!

PS

  • Вместо коньяка можно использовать ром или виски.
  • Сухофрукты можно предварительно замочить в роме или коньяке.
  • Для украшения паски можно использовать глазурь, цукаты, бисер или кондитерские посыпания.

Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.

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