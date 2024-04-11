Как приготовить лучшее тесто для паски на Пасху: традиционный рецепт
Пасха – это не только религиозный праздник, но время для семейных уютных вечеров и вкусных блюд. Одним из символов Пасхи является пасха, которая всегда собирает за столом родных и близких.
Сегодня предлагаем вам рецепт Александрийской ночной пасхи из канала Смаколик.юа, которая получается ароматной, рыхлой и очень вкусной.
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Ингредиенты:
Для опары:
- 0,5л молока
- 500 г сахара
- 5 яиц
- 3 желтка
- 75 г дрожжей
- 250 г сливочного масла
Для теста:
- 1 ст. л. коньяка
- 0,5 ч. л. соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- цедра 1 лимона
- 200 г сухофруктов
- 1,25 кг муки
Приготовление:
- В миске соедините молоко с сахаром и перемешайте до однородности.
- Добавьте дрожжи и растворите.
- Введите яйца, желтки и кусочки сливочного масла. Взбейте миксером.
- Накройте миску плёнкой и оставьте на 8-12 часов при комнатной температуре (на ночь).
- Добавьте в опару коньяк, ваниль, цедру лимона и перемешайте.
- Добавьте половину просеянной муки и сухофрукты. Перемешайте.
- Добавьте оставшуюся муку и вымешивайте тесто руками в течение 10 минут.
- Смажьте миску растительным маслом, выложите тесто, накройте пленкой и оставьте на 1-1,5 часа.
- Смажьте руки и рабочую поверхность растительным маслом. Разделите тесто на 6 частей (по 500-550 г) и сформуйте паски.
- Выложите паски в формы, слегка прижмите и оставьте на 1,5 часа.
- Смажьте паски яйцом.
- Разогрейте духовку до 180°C, выпекайте паски при 160°C около 50 минут.
- Дайте пояскам остыть и украсьте по вкусу.
Приятного аппетита!
PS
- Вместо коньяка можно использовать ром или виски.
- Сухофрукты можно предварительно замочить в роме или коньяке.
- Для украшения паски можно использовать глазурь, цукаты, бисер или кондитерские посыпания.
Напомним, UAportal уже писал о том, что нельзя добавлять в пасху, чтобы не испортить ее.
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