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Как приготовить лучшее жидкое удобрение для комнатных растений: бабушкин рецепт

Игорь Романько

Как сделать удобрение с дрожжами для комнатных растений
Как сделать удобрение с дрожжами для комнатных растений

Хотите, чтобы ваши комнатные растения радовали вас пышным цветением и здоровым видом? Нет проблем! Секрет успеха прост: им нужна "живая вода", то есть подкормка.

С "живой водой" по бабушкиному рецепту с сайта noviydoctor.com, ваши комнатные растения обязательно порадуют вас пышным цветением и здоровым видом.

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Когда и как кормить комнатные растения:

  • С первого месяца весны Когда ваши зеленые друзья просыпаются от зимнего сна, им нужна помощь, чтобы начать активный рост.
  • Регулярно в течение сезона: достаточно подкармливать растения раз в 2-3 недели с марта по октябрь.
  • Зимой (для некоторых растений) Если ваши любимцы не впадают в спячку, подкармливайте их раз в месяц зимой.

Чем подкармливать:

  • Подкормка из дрожжей:
    • Смешайте 10 г прессованных дрожжей с 1 л воды, добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте.
    • Для сухих дрожжей берите 1 г, растворите в 1 л воды, добавьте 1 ч. л. сахара.
    • Настаивайте 3 часа, затем разведите с водой 1:5.
  • Сладкое удобрение:
    • Растворите 1 ст. л. сахара в 1л чистой воды.
    • Поливайте растения этой водой.

Помните:

  • Не перекармливайте своих зеленых друзей! Это может повредить им.
  • Перед поливом убедитесь, что почва в горшке влажная.
  • Используйте только качественные удобрения.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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