Как приготовить лучшее жидкое удобрение для комнатных растений: бабушкин рецепт
Хотите, чтобы ваши комнатные растения радовали вас пышным цветением и здоровым видом? Нет проблем! Секрет успеха прост: им нужна "живая вода", то есть подкормка.
С "живой водой" по бабушкиному рецепту с сайта noviydoctor.com, ваши комнатные растения обязательно порадуют вас пышным цветением и здоровым видом.
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Когда и как кормить комнатные растения:
- С первого месяца весны Когда ваши зеленые друзья просыпаются от зимнего сна, им нужна помощь, чтобы начать активный рост.
- Регулярно в течение сезона: достаточно подкармливать растения раз в 2-3 недели с марта по октябрь.
- Зимой (для некоторых растений) Если ваши любимцы не впадают в спячку, подкармливайте их раз в месяц зимой.
Чем подкармливать:
- Подкормка из дрожжей:
- Смешайте 10 г прессованных дрожжей с 1 л воды, добавьте 1 ст. л. сахара, перемешайте.
- Для сухих дрожжей берите 1 г, растворите в 1 л воды, добавьте 1 ч. л. сахара.
- Настаивайте 3 часа, затем разведите с водой 1:5.
- Сладкое удобрение:
- Растворите 1 ст. л. сахара в 1л чистой воды.
- Поливайте растения этой водой.
Помните:
- Не перекармливайте своих зеленых друзей! Это может повредить им.
- Перед поливом убедитесь, что почва в горшке влажная.
- Используйте только качественные удобрения.
Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.
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