Как приготовить лучшие творожные кексы: быстрый рецепт

Творожные кексы – это не только интересный, но и весьма полезный вариант выпечки, который с радостью едят как взрослые, так и дети. Нежная консистенция и неповторимый творожный вкус делают их настоящим гастрономическим шедевром, который легко приготовить дома.

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Сырные кексы – это отличный вариант для завтрака, перекуса или десерта, пишет espreso. Они вкусны, полезны и просты в приготовлении. Попробуйте этот рецепт и обрадуйте своих близких.

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Преимущества творожных кексов:

Простая рецептура. Легко готовить, не требует специальных навыков или сложных ингредиентов.

Польза. Содержат творог, являющийся источником белка, кальция и других полезных для организма веществ.

Содержат творог, являющийся источником белка, кальция и других полезных для организма веществ. Универсальность. Могут быть как десертом, так и перекусом.

Могут быть как десертом, так и перекусом. Подходят для всей семьи. Вкусные и полезные для людей всех возрастов.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 220 г

Куриные яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 70 г

Мука пшеничная – 180 г

Сахар – 100 г

Разрыхлитель – 8 г

Соншниковое масло – 1 ст. л.

Соль - щепотка

Сахарная пудра (для подачи)

Приготовление:

Взбейте миксером куриные яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте размягченное сливочное масло и продолжайте взбивать. Перебейте блендером или перетрите через сито творог. Добавьте его в яичную массу, а также щепотку соли, перемешайте. Просейте через сито муку и разрыхлитель. Добавьте их в творожную массу в несколько этапов, вымешивая лопаткой до однородности. Смажьте силиконовые или другие формочки для кексов подсолнечным маслом. Выложите тесто в формочки, заполняя их на 2/3. Выпекайте кексы в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой. Когда кексы немного охладятся, достаньте их из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Совет:

Вместо сахарной пудры можно использовать сахарную глазурь, шоколадную поливку или ягодный джем.

К тесту можно добавить изюм, цукаты, орехи или другие ингредиенты по вашему вкусу.

Творожные кексы можно хранить в холодильнике в течение 3-4 дней.

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