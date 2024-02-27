Как приготовить лучший кляр для жареной рыбы: секрет профессиональных поваров
Жареная рыба в кляре – это не только сытно, но и вкусно. Кляр на минеральной воде делает рыбу невероятно сочной, нежной и аппетитной. Попробуйте этот рецепт и убедитесь сами.
Этот рецепт рыбы в кляре на минеральной воде прост в приготовлении, но результат вас приятно удивит. Попробуйте и наслаждайтесь аппетитным и сочным блюдом, пишет prostoway.
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Ингредиенты:
- Рыбное филе (по вашему выбору)
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки майонеза
- 0,5 чайной ложки соды
- 1,5 стакана минеральной воды
- Мука
- Соль
- Сахар
- Растительное масло
Приготовление:
- Подготовьте рыбу:
- Нарежьте филе на порционные куски.
- Посолите рыбу и оставьте мариноваться в течение 20 минут.
- Приготовьте кляр:
- Смешайте минеральную воду, яйцо, майонез, соду, сахар и соль.
- Постепенно добавьте просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков.
- Кляр должен получиться густым, как сметана.
- Жарьте рыбу:
- Обваляйте рыбные куски в муке.
- Окуньте рыбу в кляр, чтобы она полностью им покрылась.
- Обжарьте рыбу на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом в течение 3-4 минут с каждой стороны до золотистого цвета.
- Подавайте:
- Готовую рыбу выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
- Подавайте горячую рыбу с вашим любимым гарниром и соусом.
Советы:
- Вы можете использовать любое рыбное филе, но лучше подходят белые сорта рыбы, такие как щепа, минтай, хек или судак.
- Добавьте в кляр ваши любимые специи и травы, чтобы сделать рыбу еще ароматнее.
- Следите за температурой масла, чтобы рыба не подгорела.
- Не передерживайте рыбу на сковороде, в противном случае она станет сухой.
Приятного аппетита!
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