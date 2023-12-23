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Как приготовить маринованую сельдь к новогоднему столу: лучший рецепт

Игорь Романько

Как быстро замариновать сельдь

Сельдь – это популярная закуска, которая часто встречается на праздничном столе. Чтобы маринованная сельдь получилась вкусной, важно соблюдать несколько правил.

Сельдь должна быть свежей и качественной. Кожа должна быть глянцевой, без сухости или тусклости. Она должна быть цельной, без повреждений или потресканий. Сельдь должна иметь приятный морской запах. Рецептом поделились на сайте beszamel.se.pl.

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Как замариновать сельдь

Для маринования сельди понадобятся следующие ингредиенты:

  • 8 филе сельди
  • 2 лимона
  • 1 столовая ложка сахара или меда
  • 1 красная луковица
  • 1 перец чили
  • половина чайной ложки карри
  • 100 мл подсолнечного масла
  • 1 зубчик чеснока

Приготовление

  1. Филе сельди замочите в холодной воде на 4 часа. За это время приготовьте маринад.
  2. Лимонный сок смешайте с сахаром или медом, добавьте карри, перец чили, растительное масло, измельченный чеснок и кубики лука.
  3. Отставьте маринад в холодильник на 2 часа.
  4. Филе сельди извлеките из воды и обсушите на бумажных полотенцах.
  5. Опустите филе сельди в маринад и оставьте в холодильнике на 24 часа.
  6. Иногда помешивайте рыбу в маринаде.

Секреты вкусного маринования сельди

  • Чтобы сельдь получилась более нежной, добавьте в маринад немного молока или сметаны.
  • Для более пикантного вкуса добавьте в маринад немного горчицы или хрена.
  • Если вы хотите, чтобы селедка имела более насыщенный цвет, добавьте в маринад немного куркумы.

Приятного аппетита!

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