Как приготовить маринованую сельдь к новогоднему столу: лучший рецепт
Сельдь – это популярная закуска, которая часто встречается на праздничном столе. Чтобы маринованная сельдь получилась вкусной, важно соблюдать несколько правил.
Сельдь должна быть свежей и качественной. Кожа должна быть глянцевой, без сухости или тусклости. Она должна быть цельной, без повреждений или потресканий. Сельдь должна иметь приятный морской запах. Рецептом поделились на сайте beszamel.se.pl.
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Как замариновать сельдь
Для маринования сельди понадобятся следующие ингредиенты:
- 8 филе сельди
- 2 лимона
- 1 столовая ложка сахара или меда
- 1 красная луковица
- 1 перец чили
- половина чайной ложки карри
- 100 мл подсолнечного масла
- 1 зубчик чеснока
Приготовление
- Филе сельди замочите в холодной воде на 4 часа. За это время приготовьте маринад.
- Лимонный сок смешайте с сахаром или медом, добавьте карри, перец чили, растительное масло, измельченный чеснок и кубики лука.
- Отставьте маринад в холодильник на 2 часа.
- Филе сельди извлеките из воды и обсушите на бумажных полотенцах.
- Опустите филе сельди в маринад и оставьте в холодильнике на 24 часа.
- Иногда помешивайте рыбу в маринаде.
Секреты вкусного маринования сельди
- Чтобы сельдь получилась более нежной, добавьте в маринад немного молока или сметаны.
- Для более пикантного вкуса добавьте в маринад немного горчицы или хрена.
- Если вы хотите, чтобы селедка имела более насыщенный цвет, добавьте в маринад немного куркумы.
Приятного аппетита!
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