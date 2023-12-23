Как приготовить маринованую сельдь к новогоднему столу: лучший рецепт

Сельдь – это популярная закуска, которая часто встречается на праздничном столе. Чтобы маринованная сельдь получилась вкусной, важно соблюдать несколько правил.

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Сельдь должна быть свежей и качественной. Кожа должна быть глянцевой, без сухости или тусклости. Она должна быть цельной, без повреждений или потресканий. Сельдь должна иметь приятный морской запах. Рецептом поделились на сайте beszamel.se.pl.

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Как замариновать сельдь

Для маринования сельди понадобятся следующие ингредиенты:

8 филе сельди

2 лимона

1 столовая ложка сахара или меда

1 красная луковица

1 перец чили

половина чайной ложки карри

100 мл подсолнечного масла

1 зубчик чеснока

Приготовление

Филе сельди замочите в холодной воде на 4 часа. За это время приготовьте маринад. Лимонный сок смешайте с сахаром или медом, добавьте карри, перец чили, растительное масло, измельченный чеснок и кубики лука. Отставьте маринад в холодильник на 2 часа. Филе сельди извлеките из воды и обсушите на бумажных полотенцах. Опустите филе сельди в маринад и оставьте в холодильнике на 24 часа. Иногда помешивайте рыбу в маринаде.

Секреты вкусного маринования сельди

Чтобы сельдь получилась более нежной, добавьте в маринад немного молока или сметаны.

Для более пикантного вкуса добавьте в маринад немного горчицы или хрена.

Если вы хотите, чтобы селедка имела более насыщенный цвет, добавьте в маринад немного куркумы.

Приятного аппетита!

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