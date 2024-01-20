Как приготовить мегашоколадный кекс: простой рецепт

Для любителей шоколада предлагаем рецепт чрезвычайно шоколадного кекса. Этот кекс имеет насыщенный шоколадный вкус и аромат, который не оставит равнодушным ни одного сладкоежки.

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Рецептом поделились на сайтеShuba. Маргарин в рецепте можно заменить маслом, грецкие орехи – другими орехами по вашему вкусу. Вместо изюма и орехов можно добавить цукаты.

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Ингредиенты:

Маргарин – 200 г

Сахар – 1,5 стакана

Молоко – 0,5 стакана

Какао-порошок – 4 ст. л.

Мука – 2 стакана

Яйца – 4 шт.

Сода пищевая – 0,5 ч. л.

Уксус – 1 ст. л.

Сахар ванильный – по вкусу

Изюм – 250 г

Грецкие орехи – 50 г

Для помадки:

Молоко – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Какао-порошок – 2 ст. л.

Масло сливочное – 50 г

Приготовление:

В кастрюле растопите маргарин или масло, добавьте сахар, молоко и какао. Нагревайте, помешивая, до полного растворения ингредиентов. Снимите с огня и дайте остыть. В яйца всыпьте ванильный сахар и взбейте до пышности. Влейте в яичную смесь охлажденное шоколадное основание и хорошо перемешайте. Добавьте просеянную муку, погашенную содом уксусом и перемешайте до однородности. Всыпьте изюм и измельченные орехи. Перелейте тесто в смазанную маслом форму для кекса и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке в течение 40-45 минут. Для приготовления помадки смешайте в кастрюльке молоко, сахар, какао-порошок и сливочное масло. Нагревайте на медленном огне, помешивая, до полного растворения ингредиентов. Готовый кекс полейте горячей помадкой.

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