Как приготовить минтай в лаваше: оригинальный рецепт

Хотите разнообразить свое меню и приготовить что-нибудь новое и вкусное? Попробуйте этот рецепт минтая в лаваше! Рыба получается невероятно сочной, нежной и ароматной, а лаваш делает ее еще и сытной.

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Этот рецепт с сайта "Одна минута" очень прост и быстр, а результат вас приятно удивит. Рыба в лаваше станет отличным ужином или обедом для всей семьи.

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Для приготовления вам понадобится:

Филе минтая – 1,5 кг

Яйцо - 1 шт

Майонез – 300 г

Горчица в зернах – 2 ч. л.

Твердый сыр – 200 г

Лук – 1 шт

Зелень – 30 г

Помидоры – 3 шт

Лаваш (20х30 см)

Соль, перец по вкусу

Для смазки:

Яйцо - 1 шт

Сметана – 2 ч. л.

Приготовление:

Рыбу промойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите по бокам. В миске смешайте яйцо, майонез, горчицу, соль и тертый творог. Добавьте измельченную зелень. Лук и помидоры нарежьте кружочками. Лаваш нарежьте кусками 20х30 см. На каждый кусок лаваша выложите 2 кольца помидора, лук и кусок рыбы. Сверху накройте творожной начинкой. Заверните лаваш конвертиком. Выложите конвертики на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их смесью яйца и сметаны. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут.

Напомним, мы уже писали, как быстро почистить рыбу.

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