Как приготовить минтай в лаваше: оригинальный рецепт
Хотите разнообразить свое меню и приготовить что-нибудь новое и вкусное? Попробуйте этот рецепт минтая в лаваше! Рыба получается невероятно сочной, нежной и ароматной, а лаваш делает ее еще и сытной.
Этот рецепт с сайта "Одна минута" очень прост и быстр, а результат вас приятно удивит. Рыба в лаваше станет отличным ужином или обедом для всей семьи.
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Для приготовления вам понадобится:
- Филе минтая – 1,5 кг
- Яйцо - 1 шт
- Майонез – 300 г
- Горчица в зернах – 2 ч. л.
- Твердый сыр – 200 г
- Лук – 1 шт
- Зелень – 30 г
- Помидоры – 3 шт
- Лаваш (20х30 см)
- Соль, перец по вкусу
Для смазки:
- Яйцо - 1 шт
- Сметана – 2 ч. л.
Приготовление:
- Рыбу промойте, обсушите и нарежьте порционными кусочками. Посолите и поперчите по бокам.
- В миске смешайте яйцо, майонез, горчицу, соль и тертый творог. Добавьте измельченную зелень.
- Лук и помидоры нарежьте кружочками.
- Лаваш нарежьте кусками 20х30 см. На каждый кусок лаваша выложите 2 кольца помидора, лук и кусок рыбы. Сверху накройте творожной начинкой.
- Заверните лаваш конвертиком.
- Выложите конвертики на противень, застеленный пергаментом. Смажьте их смесью яйца и сметаны.
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут.
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