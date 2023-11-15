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Как приготовить настоящие итальянские митболы с пармезаном: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать итальянские митболы с пармезаном

Существует множество рецептов для любимых мясных шаров, но мы предлагаем вам попробовать традиционный итальянский вариант, включающий запекание фрикаделек в духовке.

Эти мясные шарики, сделанные по рецепту ТСН с сочетанием свинины и говядины, точно завоюют ваши вкусовые рецепторы. Еще один бонус: после приготовления вы можете погрузить их в кипящий томатный соус для невероятного вкусового взрыва.

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Ингредиенты:

  • Пол стакана молока
  • Половина столовой ложки лимонного сока
  • 100-150 г хлеба, нарезанного кубиками
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 небольшая луковица, нарезанная кубиками
  • 2 зубчика чеснока
  • 500 г говяжьего фарша
  • 250 г свиного фарша
  • 100 г тертого пармезана
  • 2 яйца
  • Петрушка
  • Чили
  • Свежемолотый перец
  • Соль

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смешайте молоко и лимонный сок в небольшой миске и залейте этой смесью хлеб. Дайте хлебу впитать молоко в течение 5 минут и помешайте его руками.
  2. Пассируйте лук на оливковом масле до мягкости в течение 2-3 минут. Добавить чеснок и обжарьте еще одну минуту.
  3. Добавьте лук и чеснок в хлебную массу, а также говядину, свинину, сыр, яйца, петрушку, перец и соль. Смешайте все руками, оставив смесь влажной. Постойте несколько минут перед формированием шариков.
  4. Сформируйте около 16 мясных шариков.
  5. Нагрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте со всех сторон фрикадельки до получения румяной корочки (1-2 минуты с каждой стороны). Если они прилипают, подождите немного, прежде чем их переворачивать.
  6. Разместите фрикадельки на противень и готовьте 10 минут. Они будут немного сырыми внутри, но еще немного допекутся после выемки из духовки. Если вы хотите подробнее проварить мясо, оставьте их в духовке еще на 5 минут или обжарьте в кипящем томатном соусе несколько минут.

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