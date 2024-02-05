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Как приготовить натуральные конфеты с бананом и черносливом, чтобы понравились детям

Игорь Романько

Как сделать полезные конфеты с сыром бананом и черносливом

Все мы знаем, что магазинные сладости не всегда полезны для наших детей. А так хочется порадовать их чем-нибудь вкусненьким. Конфеты можно хранить в холодильнике в течение недели.

Рецептом невероятно вкусных и полезных конфет, которые можно приготовить в считанные минуты, поделились на сайте noviydoctor. Вместо чернослива можно использовать другие сухофрукты, такие как курага, инжир или финики. Если у вас нет блендера, можно размельчить ингредиенты вилкой или перетереть через сито.

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Ингредиенты:

  • 100 г кисломолочного творога
  • 1 банан (150 г без кожуры)
  • 15 г какао-порошка
  • 50 г чернослива
  • 1 ст. л. сахарной пудры/меда (по вкусу)
  • +/-100 г кокосовой стружки
  • 50 г шоколада
  • щепотка соли, ваниль

Приготовление:

  1. Смешайте в блендере банан, какао-порошок, сыр и чернослив.
  2. Добавьте сахарную пудру, щепотку соли и ванильный сахар по вкусу.
  3. Перебейте массу до однородности.
  4. Добавьте кокосовую стружку.
  5. Растопите молочный и черный шоколад. Добавьте в общую массу и перемешайте.
  6. Поставьте смесь в холодильник на 30 мин.
  7. Из массы сформируйте круглые конфеты.
  8. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке, семенах, орешках или кондитерской посыпке.

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