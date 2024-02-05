Как приготовить натуральные конфеты с бананом и черносливом, чтобы понравились детям

Все мы знаем, что магазинные сладости не всегда полезны для наших детей. А так хочется порадовать их чем-нибудь вкусненьким. Конфеты можно хранить в холодильнике в течение недели.

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Рецептом невероятно вкусных и полезных конфет, которые можно приготовить в считанные минуты, поделились на сайте noviydoctor. Вместо чернослива можно использовать другие сухофрукты, такие как курага, инжир или финики. Если у вас нет блендера, можно размельчить ингредиенты вилкой или перетереть через сито.

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Ингредиенты:

100 г кисломолочного творога

1 банан (150 г без кожуры)

15 г какао-порошка

50 г чернослива

1 ст. л. сахарной пудры/меда (по вкусу)

+/-100 г кокосовой стружки

50 г шоколада

щепотка соли, ваниль

Приготовление:

Смешайте в блендере банан, какао-порошок, сыр и чернослив. Добавьте сахарную пудру, щепотку соли и ванильный сахар по вкусу. Перебейте массу до однородности. Добавьте кокосовую стружку. Растопите молочный и черный шоколад. Добавьте в общую массу и перемешайте. Поставьте смесь в холодильник на 30 мин. Из массы сформируйте круглые конфеты. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке, семенах, орешках или кондитерской посыпке.

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