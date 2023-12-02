Как приготовить невероятно ароматный пастуший пирог с тыквой
Классический пастуший пирог с картофельным пюре может получить интересное и полезное обновление, если добавить в него ароматную тыкву.
Это создаст сытное блюдо, сочетающее в себе мясной фарш и вкусовой букет осенних овощей. Такой пирог будет не только вкусным, но и менее калорийным благодаря тыкве, пишет издание "На пенсии".
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Ингредиенты:
Верхний слой:
- Тыква – 500 г,
- Картофель – 500 г,
- Лук репчатый – 0,5 шт,
- Масло сливочное несоленое – 30 г,
- Чеснок – 2 зубчика,
- Перец черный горошек – 5 шт,
- Соль – по вкусу,
- Перец черный молотый – по вкусу.
Нижний слой:
- Фарш мясной – 700 г,
- Морковь – 100 г,
- Лук репчатый – 1 шт,
- Кукуруза консервированная – 60 г,
- Горошек консервированный – 60 г,
- Чеснок – 2 зубчика,
- Мука – 1 ст.л,
- Масло растительное – 1 ст.л,
- Кетчуп – 3 ст.л,
- Соус соевый – 3 ст.л,
- Соль – по вкусу,
- Перец черный молотый – по вкусу.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте картофель и тыкву кубиками.
- Уложите овощи, чеснок, лук и перец горошком в кастрюлю, добавьте воды, солите и варите до готовности.
- Очистите и нарежьте лук, морковь и чеснок, обжарьте их на растительном масле до прозрачности.
- Добавьте фарш в сковороду, готовьте 5-7 минут.
- Добавьте специи, кетчуп, соевый соус и муку, перемешайте и обжарьте еще несколько минут.
- Добавьте морковь, кукурузу и горошек, размешайте и готовьте 5 минут.
- Смажьте форму растительным маслом, разложите фарш и разровняйте его.
- Слейте воду из вареных овощей, добавьте сливочное масло и делайте пюре.
- Переложите пюре на фарш и разровняйте его.
- Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 40-45 минут.
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