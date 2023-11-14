Как приготовить невероятно пышный омлет только лишь из яиц и молока
Омлет – это вкусный завтрак, но часто его приготовление сопровождается большим количеством мытья посуды. Однако советуем попробовать необычный способ приготовления пышного омлета без применения масла, сковороды и даже духовки.
Этот способ приготовления от "Бабушкиных рецептов" не только сэкономит вам время, но и создаст вкуснейший и нежнейший завтрак. Он не только предназначен для экономии вас от мытья посуды, но и предоставит возможность насладиться вкусным завтраком без лишних хлопот.
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Ингредиенты:
- 250 мл яичной массы комнатной температуры;
- 250 мл молока комнатной температуры;
- Щепотка соли.
Приготовление:
- В тарелке используйте вилку, чтобы взбить 4 яйца. Добавьте соль по вкусу и налейте молоко в яйца, помешивая, но не взбивая.
- Поставьте тарелку со смесью в кастрюлю с водой так, чтобы вода не достигала середины тарелки. Покройте кастрюлю крышкой и разогрейте на большом огне до закипания. После этого убавьте огонь и готовьте омлет в течение около 20 минут.
- После приготовления переверните омлет на плоскую тарелку и готов – вы готовы наслаждаться этим легким и безналичным омлетом.
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