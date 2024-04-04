Как приготовить невероятные творожные оладьи: простой рецепт
Кто не любит рыхлые, аппетитные творожные оладьи? Это блюдо не только вкусное, но и полезное. А еще творожные оладьи очень просто готовить, поэтому они станут идеальным завтраком в выходной день.
Сырные оладьи – это не только вкусный, но полезный завтрак. Они богаты белоком, кальцием и другими полезными веществами. Поэтому не медлите, а готовьте это замечательное блюдо для своих близких. Записывайте рецепт с сайта prostoway.com в свою кулинарную копилку.
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Ингредиенты:
- Кисломолочный творог – 200 г
- Мука – 200 г
- Кефир – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль - щепотка
Приготовление:
- Кисломолочный творог разомните вилкой, если он комочком.
- Разотрите яйца с сахаром и солью.
- Добавьте тёплый кефир и перемешайте.
- Введите сыр, муку и разрыхлитель. Хорошо вымешайте тесто.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Выкладывайте оладьи ложкой и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
Совет:
- Подавайте творожные оладьи со сметаной, вареньем, медом или фруктовым джемом.
- К тесту можно добавить изюм, цукаты или ванильный сахар.
- Чтобы оладьи получились пышными, не забивайте тесто мукой.
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