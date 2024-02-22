rus
Українська
Рецепты

Как приготовить невероятный ленивый жульен: простой и изысканный ужин

Игорь Романько

Как сделать ленивый жульен с курицей и грибами

Жюльен – это классическое блюдо, сочетающее в себе нежное куриное филе, ароматные грибы, сливочный соус и тягучий сыр. Предлагаем вам упрощенный рецепт ленивого жульена, который не требует много времени и усилий, но не уступает вкусу традиционному варианту.

Ленивый жульен – это отличный вариант для быстрого и сытного ужина. Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно вам понравится, пишет priestoray.

Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время

Ингредиенты:

  • 500 г куриного филе
  • 300 г шампиньонов
  • 2 луковицы
  • 200 г сыра
  • 2 ст. л. муки
  • 300 мл сливок (25-30%)
  • Масло
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе до готовности.
  2. Шампиньоны нарежьте ломтиками и обжарьте на масле до золотистого цвета.
  3. Добавьте к грибам нарезанный лук, посолите и поперчите. Обжарьте готовность лука.
  4. Добавьте к сковороде с грибами и луком отварное и измельченное куриное филе. Перемешайте и готовьте еще 2-3 минуты.
  5. На отдельной сковороде обжарьте муку золотистого цвета.
  6. Постепенно влейте сливки в муку, постоянно помешивая, чтобы не было комочков. Доведите соус до кипения, посолите и поперчите по вкусу.
  7. Залейте сливочным соусом курицу с грибами.
  8. Посыпьте жульен тертым сыром и поставьте сковороду на слабый огонь на 5 минут, чтобы творог расплавился.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Для более насыщенного вкуса можно добавить в жульен немного измельченного чеснока или зелени.
  • Вместо шампиньонов можно использовать другие грибы, например, лесные или вешенки.
  • Если у вас нет сливок, можете использовать молоко, но в таком случае рекомендуется добавить в соус немного сливочного масла.

Советуем также обратить внимание на рецепт дерунов из тыквы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт