Как приготовить нежное творожное суфле без выпечки: простой десерт

Хотите полакомиться чем-нибудь легким и сладким, но не хотите долго возиться на кухне? Тогда этот рецепт суфле без выпечки именно для вас! Он очень прост, и с ним справится даже начинающий кулинар.

Вместо какао можно использовать другие ингредиенты, например ваниль, ягодное пюре или цедру цитрусовых. Для изысканного десерта можно украсить суфле свежими ягодами или фруктами. Суфле без выпекания – это отличный вариант для летнего десерта, ведь он легок и не нуждается в выпечке в духовке. Рецептом поделились на сайте prostoway.com.

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Ингредиенты:

200 г мягкого кисломолочного творога

1 куриный белок

1 столовая ложка желатина

70 мл воды

1,5 столовые ложки какао

2 чайные ложки меда

Приготовление:

Замочите желатин в воде и отставьте на время. Взбейте куриный белок до стойких пиков. Смешайте творог, какао и мед. Растопите желатин в микроволновке и добавьте в творожную массу. Перемешайте. Осторожно введите взбитые белки. Вылейте суфле в формочки и поставьте в холодильник до застывания.

Приятного аппетита!

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