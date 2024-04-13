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Как приготовить нежный и ароматный манник: добавьте секретный ингредиент

Игорь Романько

Как приготовить манник с сухофруктами

Кто не знает манника? Этот нежный и ароматный десерт – настоящая классика! Его часто готовят с сухофруктами, но сегодня мы хотим поделиться с вами интересным секретом: манник с кокосовой стружкой!

Попытайтесь приготовить манник с кокосовой стружкой – и вы не будете разочарованы! Этот десерт обязательно понравится всем вашим родным и друзьям. Рецептом поделились на сайте prostoway.

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Ингредиенты:

  • Манная крупа – 1 стакан
  • Кокосовая стружка – 0,5 стакана
  • Сметана – 200 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 1 стакан
  • Мука – ⅔ стакана
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Смешайте сметану и яйца. Добавьте разрыхлитель и манную крупу. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
  2. Добавьте сахар, кокосовую стружку и просеянную муку. Хорошо вымешайте до однородной консистенции.
  3. Смажьте форму для выпечки маслом.
  4. Равномерно распределите тесто по форме.
  5. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 30 минут.
  6. Готовый манник посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Советы:

  • Для более насыщенного кокосового вкуса можно добавить в тесто еще 2-3 ст. л. кокосовое масло.
  • Вместо сахарной пудры можно использовать тертый шоколад или какао.
  • Манник можно подавать с вареньем, сметаной или йогуртом.

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