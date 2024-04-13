Как приготовить нежный и ароматный манник: добавьте секретный ингредиент

Кто не знает манника? Этот нежный и ароматный десерт – настоящая классика! Его часто готовят с сухофруктами, но сегодня мы хотим поделиться с вами интересным секретом: манник с кокосовой стружкой!

Попытайтесь приготовить манник с кокосовой стружкой – и вы не будете разочарованы! Этот десерт обязательно понравится всем вашим родным и друзьям. Рецептом поделились на сайте prostoway.

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Ингредиенты:

Манная крупа – 1 стакан

Кокосовая стружка – 0,5 стакана

Сметана – 200 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 1 стакан

Мука – ⅔ стакана

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Приготовление:

Смешайте сметану и яйца. Добавьте разрыхлитель и манную крупу. Перемешайте и оставьте на 15-20 минут, чтобы манка набухла. Добавьте сахар, кокосовую стружку и просеянную муку. Хорошо вымешайте до однородной консистенции. Смажьте форму для выпечки маслом. Равномерно распределите тесто по форме. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 30 минут. Готовый манник посыпьте сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Советы:

Для более насыщенного кокосового вкуса можно добавить в тесто еще 2-3 ст. л. кокосовое масло.

Вместо сахарной пудры можно использовать тертый шоколад или какао.

Манник можно подавать с вареньем, сметаной или йогуртом.

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