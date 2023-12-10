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Как приготовить новогодние капкейки всего за 15 минут: простой рецепт

Игорь Романько

Как быстро сделать новогодние капкейки

Зимний сезон – идеальное время приготовления вкусных и оригинальных десертов, а кексы на молоке стали настоящей классикой праздничной выпечки.

Этот рецепт с сайта УНИАН поражает своей простотой и быстротой приготовления, а вкус кексов остается невероятно насыщенным. Давайте рассмотрим, как создать это изящное лакомство за 15-20 минут.

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Ингредиенты для теста:

  • 1,5 стакана муки
  • 1,5 чайные ложки разрыхлителя теста
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана сливочного масла (мягкого)
  • 3/4 стакана сахара
  • 2 яйца
  • 1 чайная ложка ванильного сахара
  • 1/2 стакана молока

Ингредиенты для глазури:

  • 200 г сливочного творога (комнатной температуры)
  • 1/2 стакана сливок
  • 1 стакан сахарной пудры
  • Краситель для еды (по желанию)

Украшения:

  • Цветная сахарная пудра
  • Кусочки шоколада
  • Изюм

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и подготовьте формочки для кексов, укрыв их бумагой.
  2. В миске смешайте муку, разрыхлитель теста и соль.
  3. В другой большой миске взбейте мягкое сливочное масло и сахар до получения воздушной массы. Добавьте яйца по одному, тщательно перемешивая.
  4. Добавьте ванильный сахар и хорошо перемешайте. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты, чередуя с молоком.
  5. Наполните формочки тестом на 2/3 объема и выпекайте в духовке примерно 15-20 минут. Используйте зубочистку, вставленную в центр кексов – она должна получиться чистой.
  6. Готовьте глазурь: взбейте сливочный творог, сливки и сахарную пудру до получения однородной массы. При желании добавьте краситель.
  7. После полного охлаждения капкейков покройте их глазурью. Посыпьте цветной сахарной пудрой и добавьте изюм и кусочки шоколада сверху.
  8. Вот они – яркие кексы с изюмом, шоколадом и сахарной пудрой, готовые к наслаждению!

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