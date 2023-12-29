Как приготовить очень рыхлый и нежный омлет с сыром: быстрый рецепт
Омлет – это вкусный и сытный завтрак, который можно приготовить в считанные минуты. Однако обычный омлет на сковороде может быстро надоесть. Поэтому мы предлагаем вам рецепт рыхлого и нежного омлета с творогом в духовке.
Рецептом поделились на сайте "1 минута". Для того чтобы омлет получился пышным, важно не перебивать яйца с молоком. Просто смешайте их до однородности. Если вы хотите, чтобы омлет был насыщеннее, добавьте в него колбасу, грибы, болгарский перец, томаты или другие ингредиенты по вкусу.
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Ингредиенты:
- Яйца – 8 шт
- Молоко – 400 мл
- Твердый сыр – 50 г
- Сливочное масло – 30 г
- Соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем.
- Добавьте молоко и хорошо перемешайте.
- Натрите творог на мелкой терке и добавьте к яично-молочной смеси.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и перелейте омлет.
- Выпекайте омлет в разогретой духовке при температуре 190 градусов 30-35 минут.
- По желанию готовый омлет можно посыпать мелко нарезанной зеленью.
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