Как приготовить оладьи с картофелем: быстрый завтрак или обед

Картофельные оладьи – это универсальное блюдо, которое может быть как сытным завтраком, так и легким ужином. Этот рецепт оладий готовится за 15 минут и не требует много ингредиентов.

Видео дня

Рецептом поделились на сайте noviydoctor. Чтобы сделать оладьи еще более пышными, можете добавить в тесто 1 чайную ложку разрыхлителя. Добавьте в тесто тертый сыр, зелень или измельченные овощи, чтобы сделать оладьи еще более ароматными и аппетитными. Вместо жарочного масла можете использовать сливочное масло. Подавайте оладьи с вашими любимыми соусами: сметанным, грибным, томатным или йогуртовым.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Ингредиенты:

4 средние картофелины;

1 луковица;

2 яйца;

4 столовые ложки муки;

Соль и перец по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Приготовление:

Очистите картофель и лук, натрите их на большую терку. Выжмите лишнюю жидкость из тертой массы с помощью марли или кухонной губки. В миске смешайте тертый картофель, лук, яйца, муку, соль и перец. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выкладывайте ложкой небольшие порции теста на сковороду, формируя оладьи. Жарьте оладьи по бокам до золотистого цвета, по 3-4 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Подавайте оладьи горячими, усыпанными зеленью, со сметаной или любимым соусом.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!