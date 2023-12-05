Яйца и сыр: Как приготовить омлет всего из двух ингредиентов
Завтрак – это особый прием пищи, который мы часто хотим, чтобы был не только вкусным, но и сытным и быстрым в приготовлении. Один из любимых вариантов завтрака среди многих – это пышный омлет. Если вы уже опробовали множество рецептов и ищете что-то новое, предлагаем попробовать творожный омлет.
Вместе с порталом Today мы поделимся рецептом творожного омлета, который, несомненно, удивит вас своей вкусовой насыщенностью. Вариантов его приготовления множество, но мы предлагаем попробовать именно этот – легкий, простой и можно дополнить любимыми овощами. Вместо обыкновенного масла мы используем сливочное масло, что придаст омлету неповторимый вкус.
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Сыр для этого рецепта лучше выбрать мягкий в брикетах, или зернистый, который можно легко растереть через сито или измельчить блендером. Важно также выдержать яйца при комнатной температуре в течение получаса перед приготовлением омлета.
Ингредиенты:
- 100 г сыра
- 3 яйца
- 2 веточки петрушки
- Растительное масло
- Паприка, соль, черный молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
- Мелко нарезать зелень.
- В глубокой миске взбить яйца. Добавить специи и сыр, тщательно перемешать, пока полученная смесь не станет похожей на жидкую сметану.
- Разогреть сковороду с растительным маслом, влить яичную смесь, накрыть крышкой и готовить в течение 15 минут.
- После этого перевернуть омлет и жарить до золотистой корочки.
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