Яйца и сыр: Как приготовить омлет всего из двух ингредиентов

Завтрак – это особый прием пищи, который мы часто хотим, чтобы был не только вкусным, но и сытным и быстрым в приготовлении. Один из любимых вариантов завтрака среди многих – это пышный омлет. Если вы уже опробовали множество рецептов и ищете что-то новое, предлагаем попробовать творожный омлет.

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Вместе с порталом Today мы поделимся рецептом творожного омлета, который, несомненно, удивит вас своей вкусовой насыщенностью. Вариантов его приготовления множество, но мы предлагаем попробовать именно этот – легкий, простой и можно дополнить любимыми овощами. Вместо обыкновенного масла мы используем сливочное масло, что придаст омлету неповторимый вкус.

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Сыр для этого рецепта лучше выбрать мягкий в брикетах, или зернистый, который можно легко растереть через сито или измельчить блендером. Важно также выдержать яйца при комнатной температуре в течение получаса перед приготовлением омлета.

Ингредиенты:

100 г сыра

3 яйца

2 веточки петрушки

Растительное масло

Паприка, соль, черный молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезать зелень. В глубокой миске взбить яйца. Добавить специи и сыр, тщательно перемешать, пока полученная смесь не станет похожей на жидкую сметану. Разогреть сковороду с растительным маслом, влить яичную смесь, накрыть крышкой и готовить в течение 15 минут. После этого перевернуть омлет и жарить до золотистой корочки.

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