Как приготовить особые блины, вдвое полезнее обычных: простой рецепт
Любите блины, но ищете более полезный вариант? Попробуйте этот рецепт из цельнозерновой муки и сыра – он вас не разочарует.
Этот рецепт блинов из цельнозерновой муки с сыром, которым поделились на сайте prostoway – это отличный способ сочетать вкус и пользу. Попробуйте его и наслаждайтесь ароматным и сытным блюдом.
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Секрет этих блинов:
- Использование цельнозерновой муки, которая богата клетчаткой и питательными веществами, чем белая мука.
- Добавление сыра, что делает блины сытнее и аппетитнее.
Ингредиенты:
- Молоко – 100 мл
- Сыр – 25 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука цельнозерновая – 25 г
- Зелень – 10 г
- Разрыхлитель – ¼ ч. л.
- Масло – 10 г
- Соль
Приготовление:
- Натрите творог.
- Взбейте яйца с молоком.
- Добавьте к яично-молочной смеси немного муки, разрыхлитель, соль, творог и измельченную зелень. Тщательно вымешайте.
- Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом.
- Выпекайте блины на медленном огне до золотистого цвета с обеих сторон.
Совет:
- Для более сытного варианта можно добавить к тесту тертый сыр или измельченную ветчину.
- Подавайте блинчики со сметаной, йогуртом, вашим любимым соусом или просто со свежими овощами.
Приятного аппетита!
Преимущества цельнозерновых блинов:
- Более богаты клетчаткой, что способствует пищеварению и дает ощущение сытости.
- Содержат больше витаминов и минералов, чем блины из белой муки.
- Обладают низшим гликемическим индексом, что делает их более полезными для людей с сахарным диабетом.
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