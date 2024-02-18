Как приготовить особые блины, вдвое полезнее обычных: простой рецепт

Любите блины, но ищете более полезный вариант? Попробуйте этот рецепт из цельнозерновой муки и сыра – он вас не разочарует.

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Этот рецепт блинов из цельнозерновой муки с сыром, которым поделились на сайте prostoway – это отличный способ сочетать вкус и пользу. Попробуйте его и наслаждайтесь ароматным и сытным блюдом.

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Секрет этих блинов:

Использование цельнозерновой муки, которая богата клетчаткой и питательными веществами, чем белая мука.

Добавление сыра, что делает блины сытнее и аппетитнее.

Ингредиенты:

Молоко – 100 мл

Сыр – 25 г

Яйцо – 1 шт.

Мука цельнозерновая – 25 г

Зелень – 10 г

Разрыхлитель – ¼ ч. л.

Масло – 10 г

Соль

Приготовление:

Натрите творог. Взбейте яйца с молоком. Добавьте к яично-молочной смеси немного муки, разрыхлитель, соль, творог и измельченную зелень. Тщательно вымешайте. Разогрейте сковороду и смажьте ее маслом. Выпекайте блины на медленном огне до золотистого цвета с обеих сторон.

Совет:

Для более сытного варианта можно добавить к тесту тертый сыр или измельченную ветчину.

Подавайте блинчики со сметаной, йогуртом, вашим любимым соусом или просто со свежими овощами.

Приятного аппетита!

Преимущества цельнозерновых блинов:

Более богаты клетчаткой, что способствует пищеварению и дает ощущение сытости.

Содержат больше витаминов и минералов, чем блины из белой муки.

Обладают низшим гликемическим индексом, что делает их более полезными для людей с сахарным диабетом.

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