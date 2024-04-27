Как приготовить паску крафин: ваши гости будут в восторге
Сегодня поделюсь с вами рецептом праздничной Пасхальной выпечки, который станет украшением вашего стола и фаворитом всех ваших близких и гостей.
Опара:
• Молоко – 200 мл;
• Сахар – 1 ст.л;
• 7 г сухих или 21 г свежих дрожжей;
• Мука – 1 ст.л.
Для теста:
• Яйцо – 1 шт + 2 желтка;
• Сахар – 100 г;
• Щепотка соли;
• Сливочное масло – 80 г;
• Ванильный ароматизатор;
• Мука – 450-500 г;
Для начинки:
• Изюм – 100 г;
• Сливочное масло – 60 г.
Приготовление:
1. Делаем опару: смешиваем молоко, сахар, дрожжи и часть муки. Накрываем пленкой и настаиваем.
2. Замешиваем тесто из всех ингредиентов, накрываем пленкой и ставим подойти.
3. Разделяем на части, раскатываем, смазываем маслом, добавляем изюм и формируем, как на видео.
4. Ставим в форму и в теплое место на 40 мин.
5. Выпекаем при температуре 180° в течение 35 мин.