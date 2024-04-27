Как приготовить паску крафин: ваши гости будут в восторге

Сегодня поделюсь с вами рецептом праздничной Пасхальной выпечки, который станет украшением вашего стола и фаворитом всех ваших близких и гостей.

Опара:

• Молоко – 200 мл;

• Сахар – 1 ст.л;

• 7 г сухих или 21 г свежих дрожжей;

• Мука – 1 ст.л.

Для теста:

• Яйцо – 1 шт + 2 желтка;

• Сахар – 100 г;

• Щепотка соли;

• Сливочное масло – 80 г;

• Ванильный ароматизатор;

• Мука – 450-500 г;

Для начинки:

• Изюм – 100 г;

• Сливочное масло – 60 г.

Приготовление:

1. Делаем опару: смешиваем молоко, сахар, дрожжи и часть муки. Накрываем пленкой и настаиваем.

2. Замешиваем тесто из всех ингредиентов, накрываем пленкой и ставим подойти.

3. Разделяем на части, раскатываем, смазываем маслом, добавляем изюм и формируем, как на видео.

4. Ставим в форму и в теплое место на 40 мин.

5. Выпекаем при температуре 180° в течение 35 мин.