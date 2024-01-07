Как приготовить печеночный торт, чтобы он получился очень нежным: простые рецепты

Печеночный торт – это вкусная и сытная закуска, которую можно приготовить из куриной или свиной печени. Для того чтобы торт получился удачным, важно придерживаться рецептуры и правильно подобрать ингредиенты.

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Рецептом поделились в издании УНИАН. Для приготовления печеночного торта можно использовать любую печень: куриную, свиную, говяжью или даже индейку.

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Печеночный торт из куриной печени

Ингредиенты:

Куриная печень – 600 г

Мука – 60 г

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 100 мл

Лук репчатый – 250 г

Морковь – 350 г

Майонез – 150 г

Чеснок – 2 зубчика

Петрушка – 1/2 пучка

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для обжаривания

Приготовление:

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости. Вымойте куриную печень, удалите пленки. Пропустите печень через мясорубку или измельчите в комбайне. Добавьте к печени яйцо, сметану, соль, перец и перемешайте. Всыпьте муку и размешайте до однородности. Жарьте блины на разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом. Соберите печеночный торт: выложите блинчик на блюдо, смажьте его майонезом, затем выложите обжаренные овощи и повторите слои. Сверху торт смажьте майонезом и украсьте зеленью. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

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Печеночный торт из свиной печени

Ингредиенты:

Свиная печень – 600 г

Яйца куриные – 3 шт.

Молоко – 1/2 стакана

Мука пшеничная – 3 ст. л.

Грибы шампиньоны – 5 шт.

Морковь – 3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1-2 зубчика

Майонез – 200 г

Зелень укропа – по вкусу

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Масло подсолнечное – для жарки

Приготовление:

Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на терке. Грибы очистите и нарежьте полосками. Обжарьте овощи и грибы на растительном масле до готовности. Вымойте свиную печень, удалите пленки. Пропустите печень через мясорубку или измельчите в комбайне. Добавьте к печени яйца, молоко, муку, соль и перец и перемешайте. Жарьте блины по 2-3 минуты с каждой стороны. Зелень мелко нашинкуйте, смешайте с чесноком и майонезом. Соберите печеночный торт: выложите на блюдо блинчик, смажьте его смесью чеснока, майонеза и зелени. Сверху выложите начинку из моркови, грибов и лука. И так поочередно с каждым слоем печеночного торта. Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

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