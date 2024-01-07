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Как приготовить печеночный торт, чтобы он получился очень нежным: простые рецепты

Игорь Романько

Как сделать нежный печеночный торт

Печеночный торт – это вкусная и сытная закуска, которую можно приготовить из куриной или свиной печени. Для того чтобы торт получился удачным, важно придерживаться рецептуры и правильно подобрать ингредиенты.

Рецептом поделились в издании УНИАН. Для приготовления печеночного торта можно использовать любую печень: куриную, свиную, говяжью или даже индейку.

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Печеночный торт из куриной печени

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 600 г
  • Мука – 60 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сметана – 100 мл
  • Лук репчатый – 250 г
  • Морковь – 350 г
  • Майонез – 150 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Петрушка – 1/2 пучка
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Масло растительное – для обжаривания

Приготовление:

  1. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте тонкими полукольцами, а морковь натрите на терке.
  2. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
  3. Вымойте куриную печень, удалите пленки. Пропустите печень через мясорубку или измельчите в комбайне.
  4. Добавьте к печени яйцо, сметану, соль, перец и перемешайте.
  5. Всыпьте муку и размешайте до однородности.
  6. Жарьте блины на разогретом масле по 2 минуты с каждой стороны.
  7. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.
  8. Соберите печеночный торт: выложите блинчик на блюдо, смажьте его майонезом, затем выложите обжаренные овощи и повторите слои.
  9. Сверху торт смажьте майонезом и украсьте зеленью.
  10. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он пропитался.

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Печеночный торт из свиной печени

Ингредиенты:

  • Свиная печень – 600 г
  • Яйца куриные – 3 шт.
  • Молоко – 1/2 стакана
  • Мука пшеничная – 3 ст. л.
  • Грибы шампиньоны – 5 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Майонез – 200 г
  • Зелень укропа – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Масло подсолнечное – для жарки

Приготовление:

  1. Очистите лук и морковь. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на терке. Грибы очистите и нарежьте полосками.
  2. Обжарьте овощи и грибы на растительном масле до готовности.
  3. Вымойте свиную печень, удалите пленки. Пропустите печень через мясорубку или измельчите в комбайне.
  4. Добавьте к печени яйца, молоко, муку, соль и перец и перемешайте.
  5. Жарьте блины по 2-3 минуты с каждой стороны.
  6. Зелень мелко нашинкуйте, смешайте с чесноком и майонезом.
  7. Соберите печеночный торт: выложите на блюдо блинчик, смажьте его смесью чеснока, майонеза и зелени. Сверху выложите начинку из моркови, грибов и лука. И так поочередно с каждым слоем печеночного торта.
  8. Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.

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