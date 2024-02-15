Как приготовить песочное печенье с нежной начинкой из яблок: простой рецепт
Утром хочется чего-нибудь вкусного и несложного? Приготовьте песочное печенье с яблочной начинкой! За 20 минут выпечки вы получите более 30 ароматных лакомств, которые исчезают со стола за считанные минуты.
Рецептом нежного песочного печенья с готовящейся за 20 минут яблочной начинкой поделились на сайте "Хозяйка". Попробуйте это ароматное печенье и оно станет вашим любимым десертом.
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Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 410 г
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Ванильный сахар – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 120 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Орехи для посыпки (по желанию)
Для начинки:
- Яблоки кислые – 500 г
- Сахар – 120 г
- Специи (по желанию): кардамон, корица, душистый перец
Приготовление:
Начинка:
- Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке.
- Выложите на сковороду, добавьте сахар и специи (по желанию).
- Жарьте на медленном огне 20-25 минут до мягкости.
- Дайте начинке полностью остыть.
Тесто:
- Смешайте мягкое сливочное масло с солью, сахаром и ванильным сахаром. Взбейте миксером 3-4 минуты.
- Разместите яйца по одному, взбивая после каждого.
- Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, в 3 приема. Замесите мягкое тесто.
- Разделите тесто на 2 части, заверните в пленку и охлаждайте в холодильнике 30-40 минут.
Формовка и выпечка:
- Раскатайте одну часть теста между двумя листами пергамента в прямоугольнике 25х35 см.
- Выложите яблочную начинку.
- Накройте вторым слоем теста, разрежьте на 32 прямоугольника.
- Смажьте яйцом, посыпьте орехами (по желанию).
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут.
- Охлаждайте на решетке, посыпьте сахарной пудрой.
Вкусные советы:
- Для насыщенного вкуса яблок добавьте в начинку лимонный сок или цедру.
- Вместо орехов можно использовать миндальные хлопья или кокосовую стружку.
- Печенье можно хранить в герметичном контейнере до 5 дней.
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