Как приготовить песочное печенье с нежной начинкой из яблок: простой рецепт

Утром хочется чего-нибудь вкусного и несложного? Приготовьте песочное печенье с яблочной начинкой! За 20 минут выпечки вы получите более 30 ароматных лакомств, которые исчезают со стола за считанные минуты.

Видео дня

Рецептом нежного песочного печенья с готовящейся за 20 минут яблочной начинкой поделились на сайте "Хозяйка". Попробуйте это ароматное печенье и оно станет вашим любимым десертом.

Читайте также: Картофельные сырники с брынзой: очень легкий рецепт

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 410 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Сливочное масло – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сахар – 120 г

Соль – 1/2 ч. л.

Орехи для посыпки (по желанию)

Для начинки:

Яблоки кислые – 500 г

Сахар – 120 г

Специи (по желанию): кардамон, корица, душистый перец

Приготовление:

Начинка:

Очистите яблоки от кожуры и натрите на крупной терке. Выложите на сковороду, добавьте сахар и специи (по желанию). Жарьте на медленном огне 20-25 минут до мягкости. Дайте начинке полностью остыть.

Тесто:

Смешайте мягкое сливочное масло с солью, сахаром и ванильным сахаром. Взбейте миксером 3-4 минуты. Разместите яйца по одному, взбивая после каждого. Добавьте муку, смешанную с разрыхлителем, в 3 приема. Замесите мягкое тесто. Разделите тесто на 2 части, заверните в пленку и охлаждайте в холодильнике 30-40 минут.

Формовка и выпечка:

Раскатайте одну часть теста между двумя листами пергамента в прямоугольнике 25х35 см. Выложите яблочную начинку. Накройте вторым слоем теста, разрежьте на 32 прямоугольника. Смажьте яйцом, посыпьте орехами (по желанию). Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20 минут. Охлаждайте на решетке, посыпьте сахарной пудрой.

Вкусные советы:

Для насыщенного вкуса яблок добавьте в начинку лимонный сок или цедру.

Вместо орехов можно использовать миндальные хлопья или кокосовую стружку.

Печенье можно хранить в герметичном контейнере до 5 дней.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!