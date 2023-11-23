Как приготовить пикантный и оригинальный соус из томатов на зиму

Если вы хотите избежать покупки кетчупов с красителями, попробуйте приготовить соус из помидоров на зиму. Этот универсальный соус идеально подходит для различных блюд, таких как борщ, пицца, макароны, а также может быть использован как соус для мяса.

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Рецепт этого соуса был опубликован на странице фудблогерки Мирославы Крутой (miroslavakrutii) в Instagram. Эта заготовка приготовлена из натуральных ингредиентов и отлично сохраняется.

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Ингредиенты:

Помидоры

Лук

Чеснок

Приготовление:

Измельчите помидоры вместе с луком и чесноком с помощью блендера. Готовьте эту массу в течение 2-3 часов (в зависимости от количества готовой массы). Не накрывайте крышкой. Добавьте итальянские травы, карри, соль, сахар и немного уксуса. Взбейте все с помощью погружного блендера. Приведите к кипению. Разлейте в стерилизованные банки. Стерилизуйте в течение 10-15 минут. Если не стерилизуетесь, используйте стерильные банки и крышки, охлажденные под крышкой. Можете экспериментировать с приправами для разнообразия вкуса.

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