Как приготовить пирог с корицей за 5 минут: Рецепт для ленивых
Торт в чашке – это быстрый и простой способ удовлетворить сладкоежек. Пудинги индивидуального размера изготовляются путем смешивания ингредиентов обычного торта в кружке перед тем, как дать ему приготовиться в микроволновке.
Пирог с корицей будет готов от начала до конца менее чем за пять минут. Об этом сообщает Express.co.uk.
В первую очередь возьмите кружку приличного размера, учитывая, что тесто поднимется в микроволновке. Также понадобятся:
- две столовые ложки муки;
- две столовые ложки сахара;
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя;
- одна чайная ложка корицы;
- три столовых ложки молока;
- две столовых ложки масла;
- половина чайной ложки ванильного экстракта;
- по чайной ложке сахара и корицы для корочки.
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Соедините муку, сахар, корицу, разрыхлитель, соль, масло и ванильный экстракт в кружке, а затем перемешайте вилкой. Когда тесто соединится, поставьте его в микроволновку на 70 секунд.
Оно должно стать губчатым и полностью готовым. После приготовления извлеките кружку из микроволновки и смешайте одну чайную ложку сахара с одной чайной ложкой корицы.
Посыпьте этим пирог, чтобы образовалась сладкая корочка. Пирог можно подавать с мороженым или заварным кремом.
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