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Как приготовить питательный салат из пекинской капусты и свеклы

Игорь Романько

Как сделать салат из пекинской капусты и свеклы

Ищете идею для свежего и сытного салата? Попробуйте приготовить салат из пекинской капусты и свеклы! Он богат витаминами, полезными веществами и готовится за считанные минуты.

Салат по рецепту с сайта noviydoctor отлично подойдет для обеда, ужина или перекуса. Вместо бальзамического уксуса можно использовать лимонный сок. К салату можно добавить другие овощи, например огурец или зеленый лук. Орехи можно обжарить на сковороде для насыщеннейшего вкуса.

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Ингредиенты:

  • 1 средняя свекла
  • 1 небольшая головка пекинской капусты
  • 1 небольшая морковь
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса
  • Соль и черный перец по вкусу
  • 1/4 стакана измельченных орехов (по желанию)
  • 1/4 стакана зелени (кинза, петрушка или лук)

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте овощи.
  2. Очистите свеклу и морковь от кожуры.
  3. Нарежьте свеклу, морковь и пекинскую капусту тонкими полосками.
  4. Смешайте овощи в миске.
  5. Добавить оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.
  6. Перемешайте салат.
  7. По желанию украсьте измельченными орехами и зеленью.

Напомним, сколько сахара нужно съедать в день, чтобы не навредить организму.

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