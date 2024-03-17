Как приготовить питательный салат из пекинской капусты и свеклы
Ищете идею для свежего и сытного салата? Попробуйте приготовить салат из пекинской капусты и свеклы! Он богат витаминами, полезными веществами и готовится за считанные минуты.
Салат по рецепту с сайта noviydoctor отлично подойдет для обеда, ужина или перекуса. Вместо бальзамического уксуса можно использовать лимонный сок. К салату можно добавить другие овощи, например огурец или зеленый лук. Орехи можно обжарить на сковороде для насыщеннейшего вкуса.
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Ингредиенты:
- 1 средняя свекла
- 1 небольшая головка пекинской капусты
- 1 небольшая морковь
- 1/4 стакана оливкового масла
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса
- Соль и черный перец по вкусу
- 1/4 стакана измельченных орехов (по желанию)
- 1/4 стакана зелени (кинза, петрушка или лук)
Приготовление:
- Тщательно вымойте овощи.
- Очистите свеклу и морковь от кожуры.
- Нарежьте свеклу, морковь и пекинскую капусту тонкими полосками.
- Смешайте овощи в миске.
- Добавить оливковое масло, бальзамический уксус, соль и перец.
- Перемешайте салат.
- По желанию украсьте измельченными орехами и зеленью.
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