Как приготовить простой и сытный салат-сэндвич: рецепт с TikTok

Сэндвич с нарезанным салатом – это не просто очередной модный рецепт из TikTok. Это сытное, разнообразное и визуально привлекательное блюдо, которое легко готовится и не требует много времени.

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Это универсальное блюдо может быть как сытным обедом, так и легким ужином. А если вы хотите добавить немного креатива в ваш бутерброд, тогда вам точно понравится новый тренд TikTok – сэндвич с нарезанным салатом.

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Секрет популярности:

Быстрое и простое приготовление: большинство ингредиентов, вероятно, уже у вас дома, а сам процесс приготовления занимает считанные минуты.

Минимальная потребность в приготовлении: не нужно ничего варить или жарить, просто нарежьте ингредиенты и смешайте их.

не нужно ничего варить или жарить, просто нарежьте ингредиенты и смешайте их. Визуальная привлекательность: яркие цвета и интересная текстура делают этот сэндвич настоящим украшением стола.

яркие цвета и интересная текстура делают этот сэндвич настоящим украшением стола. Эффектность нарезки: процесс измельчения всех ингредиентов на одной доске завораживает и дарит чувство удовольствия.

Ингредиенты:

3 стакана салата ромен, тонко нарезанного

1 большой помидор, тонко нарезанный

120 г нарезанной салями

120 г нарезанной индейки

200 г нарезанного творога

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. острой горчицы

2 ч. л. соли

2 ч. л. черного перца

1 ст. л. итальянской приправы

¼ стакана маринованных артишоков

2 ст. л. перца чили

¼ стакана пеперончини (консервированный перец)

¼ стакана маринованных корнишонов

3 ст. л. красного винного уксуса

Булочки или хлеб по вашему выбору

Приготовление:

На большую разделочную доску выложите салат, помидоры, салями, индейку, капиколо и проволочку. Полите майонезом и горчицей, а затем приправьте сверху солью, перцем и итальянскими приправами. Сверху выложите сердцевины артишоков, перец чили, пеперончины, маринованные корнишоны и красный винный уксус. Большим ножом аккуратно размельчите всю смесь, пока она не смешается и не разделится на очень мелкие кусочки. Ложкой выложите смесь в выпечку по вашему выбору и наслаждайтесь!

Совет:

Для более здорового варианта помещайте большинство овощей и меньшинство заправок.

Экспериментируйте с разными ингредиентами, чтобы найти свой идеальный рецепт.

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