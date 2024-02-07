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Как приготовить простой и сытный салат-сэндвич: рецепт с TikTok

Игорь Романько

Как сделать полезный и сытный сэндвич с салатом

Сэндвич с нарезанным салатом – это не просто очередной модный рецепт из TikTok. Это сытное, разнообразное и визуально привлекательное блюдо, которое легко готовится и не требует много времени.

Это универсальное блюдо может быть как сытным обедом, так и легким ужином. А если вы хотите добавить немного креатива в ваш бутерброд, тогда вам точно понравится новый тренд TikTok – сэндвич с нарезанным салатом.

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Секрет популярности:

  • Быстрое и простое приготовление: большинство ингредиентов, вероятно, уже у вас дома, а сам процесс приготовления занимает считанные минуты.
  • Минимальная потребность в приготовлении: не нужно ничего варить или жарить, просто нарежьте ингредиенты и смешайте их.
  • Визуальная привлекательность: яркие цвета и интересная текстура делают этот сэндвич настоящим украшением стола.
  • Эффектность нарезки: процесс измельчения всех ингредиентов на одной доске завораживает и дарит чувство удовольствия.

Ингредиенты:

  • 3 стакана салата ромен, тонко нарезанного
  • 1 большой помидор, тонко нарезанный
  • 120 г нарезанной салями
  • 120 г нарезанной индейки
  • 200 г нарезанного творога
  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. острой горчицы
  • 2 ч. л. соли
  • 2 ч. л. черного перца
  • 1 ст. л. итальянской приправы
  • ¼ стакана маринованных артишоков
  • 2 ст. л. перца чили
  • ¼ стакана пеперончини (консервированный перец)
  • ¼ стакана маринованных корнишонов
  • 3 ст. л. красного винного уксуса
  • Булочки или хлеб по вашему выбору

Приготовление:

  1. На большую разделочную доску выложите салат, помидоры, салями, индейку, капиколо и проволочку.
  2. Полите майонезом и горчицей, а затем приправьте сверху солью, перцем и итальянскими приправами.
  3. Сверху выложите сердцевины артишоков, перец чили, пеперончины, маринованные корнишоны и красный винный уксус.
  4. Большим ножом аккуратно размельчите всю смесь, пока она не смешается и не разделится на очень мелкие кусочки.
  5. Ложкой выложите смесь в выпечку по вашему выбору и наслаждайтесь!

Совет:

  • Для более здорового варианта помещайте большинство овощей и меньшинство заправок.
  • Экспериментируйте с разными ингредиентами, чтобы найти свой идеальный рецепт.

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