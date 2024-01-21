Как приготовить простой и вкусный суп с квашеной капустой на обед

Капустняк – это вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить дома за достаточно короткое время. Оно получается очень наваристым и ароматным, благодаря квашеной капусте и мясу.

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Для приготовления капустняка по рецепту из сайда sensatsiya нужно взять квашеную капусту, белокочанную капусту, картофель, лук, сало, свинину, пшено, помидоры, воду, приправу для борща и растительное масло.

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Вот советы, которые помогут приготовить этот суп вкусным:

Мясо варим в бульоне в течение часа.

Лук и сало обжариваем на растительном масле.

Помидоры тушим с луком и салом.

Картофель и пшено добавляем в бульон с мясом и варим до готовности картофеля.

Белокочанную капусту шинкуем и добавляем в суп вместе с зажаркой.

Варим суп еще 20 минут, добавив приправу для борща, соль и перец по вкусу.

Ингредиенты:

Квашеная капуста – 300 г

Белокочанная капуста – 300 г

Картофель - 650 г

Лук репчатый – 1 шт

Сало – 50 г

Свинина – 600 г

Пшено – 100 г

Помидоры – 200 г

Вода – 3,2 литра

Приправа для борща – 1 ч. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Приготовление:

Свинину нарезаем на маленькие кусочки и отправляем в кастрюлю с водой. Солим бульон и ставим на огонь. Доводим до кипения и варим на среднем огне в течение часа, периодически снимая пенку. Сало нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле в сковороде до золотистого цвета. Лук чистим и нарезаем кубиками. Добавляем к салу и обжариваем еще 5 минут. Помидоры моем и нарезаем кубиками. Добавляем к луку и салу и тушим на среднем огне в течение 5 минут. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Пшено промываем под проточной водой. В бульон с мясом добавляем картофель, пшено и квашеную капусту. Варим до готовности картофеля. Белокочанную капусту мелко шинкуем. Готовый картофель вытаскиваем из бульона, разминаем в пюре и отправляем обратно в кастрюлю. Добавляем в суп зажарку, белокочанную капусту и приправу для борща. Варим еще 20 минут. Солим и перчим суп по вкусу.

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