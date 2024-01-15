Как приготовить пышные оладьи на кефире: рецепт идеального завтрака (видео)

Не знаете, что съесть на завтрак? Предлагаем приготовить оладьи на кефире. Они не только сытные и текстурные, но очень быстро готовятся.

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Рецептом завтрака поделилась ведущая канала "Тиана готовить просто". Основное отличие этих оладий – использование манки вместо обычной муки, что придает им блюду особый вкус и консистенцию. Кроме того, рецепт предполагает использование кефира, который добавляет легкую сырниковую привкус.

Также благодаря соде, используемой в рецепте, тело хорошо держится на сковороде, а также хорошо разрыхляется и поднимается. Соду следует добавлять непосредственно перед выпеканием оладий.

Ингредиенты:

Манная крупа – 400 г.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – 1/4 ч. л.

Ванилин – по вкусу.

Кефир – 250 мл.

Яйца куриные – 2 шт.

Сода пищевая – 1/2 ч. л.

Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.

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Приготовление:

Смешайте манную крупу, сахар, соль, ванилин, кефир и яйца. Перемешайте до однородности и оставьте на час. Всыпьте в манную массу соду, перемешайте. Разогретую сковороду смажьте растительным маслом. Столовой ложкой выложите тесто. Жарьте оладьи на слабом огне с обеих сторон до готовности.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

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