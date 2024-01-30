Как приготовить рис, чтобы он был рассыпчатым: правильная технология
Все мы знаем, как трудно правильно приготовить идеальный рис. Он ведь может быть и рассыпчатым, и клейким, и даже кашеобразным.
Мечтаете о рассыпчатом рисе, который будет дополнять любое блюдо? Благодаря этому простому рецепту из YouTube-канала Alina FooDee вы сможете его легко приготовить. По желанию можно добавить к рису специи, травы или овощи.
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Ингредиенты:
- Рис – 400 г (2 чашки)
- Вода – 600 г (3 чашки) (соотношение риса к воде 1:1,5)
- Соль
- Сливочное масло – 40-70 г (можно заменить растительным)
Приготовление:
- Хорошо промойте рис в холодной воде до прозрачности. Переложите в дуршлаг, чтобы стекла вода.
- Растопите сливочное масло в сковороде.
- Выложите рис и обжаривайте 2-4 минуты, перемешивая, чтобы каждая рисинка покрылась маслом. Посолите по вкусу.
- Залейте рис водой, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и варите 20-30 минут до полной готовности риса.
- Не поднимайте крышку, чтобы влага не испарялась.
- Готовый рис перемешайте и подавайте в гарнир.
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