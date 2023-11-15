Как приготовить ролл с кускусом и мясом: простой рецепт быстрого и сытного завтрака

Хотите чего-нибудь вкусного и сытного на перекус? Предложим попробовать роллы с кускусом и мясом. Кускус – это не только бюджетный и универсальный продукт, но и полезный, ведь усваивается быстро, идеальный вариант для тех, кто ценит скорость и вкус. Давайте вместе приготовим эту особую закуску!

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Чтобы удивить себя и гостей, попробуйте приготовить роллы с кускусом и мясом по рецепту с сайта Shuba. Они точно станут главной фишкой вашего стола.

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Ингредиенты:

Тонкий лаваш – 4 шт.

Жареное мясо – 300 г

Кускус – 120 г

Лук репчатый – 1 шт.

Перец болгарский красный – 2 шт.

Салат, листья – 4 шт.

Чеснок, зубчики – 2 шт.

Куркума – 10 г

Фета – 80 г

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Йогурт – 100 г

Масло подсолнечное – 20 г

Кускус залейте кипятком, накройте и оставьте на 10 минут. Лук и чеснок очистите и мелко нашинкуйте. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте овощи до мягкости. Перец помойте, очистите от сердцевины и нарежьте кубиками. Положите их в сковороду, добавьте куркуму, перемешайте и тушите 10 минут.

Нарежьте мясо соломкой, добавьте к овощам и жарьте еще 5 минут. Фету измельчите вилкой и вместе с кускусом добавьте в сковороду. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. На листья лаваша положите салатные листья, смажьте йогуртом, разложите начинку и сверните рулетами. Поджарьте их на гриль-сковороде с обеих сторон до золотистого цвета.

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