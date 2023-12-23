Как приготовить рождественский кекс с клюквой: простой рецепт

Уже через неделю Новый год, а вы уже подумали над праздничным столом? Как насчет десертов, а именно рождественского кекса? Этот удивительный десерт точно согреет ваши сердца.

Видео дня

Рецептом поделилось издание pekar-konditer. В рождественском кексе содержится клюква, ароматные специи, отведав его вы также почувствуете нежный медовый привкус. Для приготовления блюда вам понадобится время вашего времени.

Ингредиенты:

Вяленая клюква – горсть;

Сливочное масло – 60 граммов;

Гвоздика – 1/2 чайной ложки;

Душистый перец – 1/2 чайной ложки;

Мед – 3 столовые ложки;

Молотая корица – 1/2 чайной ложки;

Молотый имбирь – 1 столовая ложка;

Молотый мускатный орех – 1/2 чайной ложки;

Молоко – 100 граммов;

Пшеничная мука – 150 граммов;

Разрыхлитель универсальный – 1 чайная ложка;

Соль – 1/4 чайной ложки;

Сода – 1/4 чайной ложки;

Тростниковый сахар – 150 граммов;

Яйцо куриное – 2 штуки.

Читайте также: Как приготовить салат оливье значительно быстрее обычного: полезный лайфхак, который сэкономит кучу времени

Приготовление:

В глубоком сосуде взбейте сливочное масло и тростниковый сахар. Добавьте яйца, мед, соду и молоко. Тщательно перемешайте. Рекомендуется использовать ингредиенты комнатной температуры. Соедините оставшиеся сухие компоненты, а именно муку, соль, молотые специи, разрыхлитель. Добавьте их в масляную смесь постепенно. Кроме этого, положите в тесто горстку вяленой клюквы. Подготовьте форму для кекса, смазав ее сливочным маслом и припылив мукой. Вылейте смесь и выпекайте 30-40 минут в духовке при 180 градусах. Украсьте кекс по желанию, используя миндальные хлопья, сахарную пудру и ягоды, или приготовьте сахарную глазурь.

Приятного аппетита!

Советуем также обратить внимание на рецепт салата "Рождественский венок".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !