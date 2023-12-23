Как приготовить рождественский кекс с клюквой: простой рецепт
Уже через неделю Новый год, а вы уже подумали над праздничным столом? Как насчет десертов, а именно рождественского кекса? Этот удивительный десерт точно согреет ваши сердца.
Рецептом поделилось издание pekar-konditer. В рождественском кексе содержится клюква, ароматные специи, отведав его вы также почувствуете нежный медовый привкус. Для приготовления блюда вам понадобится время вашего времени.
Ингредиенты:
- Вяленая клюква – горсть;
- Сливочное масло – 60 граммов;
- Гвоздика – 1/2 чайной ложки;
- Душистый перец – 1/2 чайной ложки;
- Мед – 3 столовые ложки;
- Молотая корица – 1/2 чайной ложки;
- Молотый имбирь – 1 столовая ложка;
- Молотый мускатный орех – 1/2 чайной ложки;
- Молоко – 100 граммов;
- Пшеничная мука – 150 граммов;
- Разрыхлитель универсальный – 1 чайная ложка;
- Соль – 1/4 чайной ложки;
- Сода – 1/4 чайной ложки;
- Тростниковый сахар – 150 граммов;
- Яйцо куриное – 2 штуки.
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Приготовление:
- В глубоком сосуде взбейте сливочное масло и тростниковый сахар. Добавьте яйца, мед, соду и молоко. Тщательно перемешайте. Рекомендуется использовать ингредиенты комнатной температуры.
- Соедините оставшиеся сухие компоненты, а именно муку, соль, молотые специи, разрыхлитель. Добавьте их в масляную смесь постепенно. Кроме этого, положите в тесто горстку вяленой клюквы.
- Подготовьте форму для кекса, смазав ее сливочным маслом и припылив мукой. Вылейте смесь и выпекайте 30-40 минут в духовке при 180 градусах.
- Украсьте кекс по желанию, используя миндальные хлопья, сахарную пудру и ягоды, или приготовьте сахарную глазурь.
Приятного аппетита!
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