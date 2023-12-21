Как приготовить рождественский узвар: рецепт

Узвар готовится из сухофруктов и иногда специй. Его подают на Сочельник вместе 12 постными блюдами. Рецептом поделился портал Shuba.

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Ингредиенты:

Слива сушеная – 200 г

Сушеные яблоки – 200 г

Сушеная груша – 200 г

Сахар – 3 ст. л.

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Способ приготовления:

Сухофрукты промойте. Налейте в кастрюлю 5 литров воды и доведите ее до кипения.

В воду уложите сухофрукты, доведите до кипения и кипятите на легком огне 2 минуты.

Выключите огонь, добавьте сахар и перемешайте.

Оставьте настаиваться под крышкой 5-6 часов. Процедите и подавайте.

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