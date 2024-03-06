Закуска на праздничный стол: как приготовить рулетики с красной рыбой и авокадо
Ищете оригинальную и вкусную закуску для праздничного стола? Тогда вам понравятся рулетики из красной рыбы с авокадо и фетой! Эта закуска готовится очень просто, а по вкусу просто фантастическая.
Эта закуска не только вкусна, но и полезна. Авокадо богат витаминами и полезными жирами, а красная рыба - источником белка и омега-3 жирных кислот, пишет prostoway.
Читайте также: Дети будут в восторге: Как приготовить полезный и оригинальный завтрак
Вам понадобится:
- 250 г красной малосольной рыбы
- 0,5 авокадо
- 1 свежий огурец
- 70 г феты
- Зелень для украшения
Приготовление:
- Нарежьте рыбу тонкими слайсами.
- С авокадо сделайте пюре.
- Огурец и сыр натрите на терке и смешайте с пюре авокадо.
- На рыбные слайсы выложите начинку и сверните рулетики.
- Украсьте зеленью.
Ваша закуска готова! Приятного аппетита!
Советуем также обратить внимание на рецепт хека под творожно-луковой шубой.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!