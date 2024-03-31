Как приготовить рыбные котлеты из минтая и картофеля: простой рецепт

Вкусные и нежные котлеты из минтая и картофеля – это отличная идея для обеда или ужина. Это блюдо готовится легко и быстро, а ингредиенты доступны каждому.

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Вы можете добавить в фарш другие овощи, например морковь или лук. Вместо панировочных сухарей можно использовать манную крупу. Котлеты можно также запечь в духовке. Рецептом поделились на сайте uyut.in.ua.

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Что нам понадобится:

500 г минтая

360 г картофеля

2 зубчика чеснока

60 г зелени (петрушка, укроп)

1 яйцо

50 г муки

150 г панировочных сухарей

Масло

Соль

Перец

Приготовление:

Отварите картофель. Нарежьте минтай кусочками. Пропустите через мясорубку рыбу, картофель, чеснок и зелень. Добавьте в фарш муку, яйцо, соль и перец. Тщательно перемешайте ингредиенты. Смочите руки водой и сформуйте котлеты. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях. Отправьте котлеты в холодильник на 30 минут. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте котлеты по бокам до золотистого цвета.

Подайте котлеты с любимым гарниром и соусом.

Приятного аппетита!

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