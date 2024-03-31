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Как приготовить рыбные котлеты из минтая и картофеля: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать рыбные котлеты из минтая в картофельном кляре.

Вкусные и нежные котлеты из минтая и картофеля – это отличная идея для обеда или ужина. Это блюдо готовится легко и быстро, а ингредиенты доступны каждому.

Вы можете добавить в фарш другие овощи, например морковь или лук. Вместо панировочных сухарей можно использовать манную крупу. Котлеты можно также запечь в духовке. Рецептом поделились на сайте uyut.in.ua.

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Что нам понадобится:

  • 500 г минтая
  • 360 г картофеля
  • 2 зубчика чеснока
  • 60 г зелени (петрушка, укроп)
  • 1 яйцо
  • 50 г муки
  • 150 г панировочных сухарей
  • Масло
  • Соль
  • Перец

Приготовление:

  1. Отварите картофель.
  2. Нарежьте минтай кусочками.
  3. Пропустите через мясорубку рыбу, картофель, чеснок и зелень.
  4. Добавьте в фарш муку, яйцо, соль и перец.
  5. Тщательно перемешайте ингредиенты.
  6. Смочите руки водой и сформуйте котлеты.
  7. Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
  8. Отправьте котлеты в холодильник на 30 минут.
  9. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  10. Обжарьте котлеты по бокам до золотистого цвета.

Подайте котлеты с любимым гарниром и соусом.

Приятного аппетита!

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