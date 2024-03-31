Как приготовить рыбные котлеты из минтая и картофеля: простой рецепт
Вкусные и нежные котлеты из минтая и картофеля – это отличная идея для обеда или ужина. Это блюдо готовится легко и быстро, а ингредиенты доступны каждому.
Вы можете добавить в фарш другие овощи, например морковь или лук. Вместо панировочных сухарей можно использовать манную крупу. Котлеты можно также запечь в духовке. Рецептом поделились на сайте uyut.in.ua.
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Что нам понадобится:
- 500 г минтая
- 360 г картофеля
- 2 зубчика чеснока
- 60 г зелени (петрушка, укроп)
- 1 яйцо
- 50 г муки
- 150 г панировочных сухарей
- Масло
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Отварите картофель.
- Нарежьте минтай кусочками.
- Пропустите через мясорубку рыбу, картофель, чеснок и зелень.
- Добавьте в фарш муку, яйцо, соль и перец.
- Тщательно перемешайте ингредиенты.
- Смочите руки водой и сформуйте котлеты.
- Обваляйте котлеты в панировочных сухарях.
- Отправьте котлеты в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте сковороду с растительным маслом.
- Обжарьте котлеты по бокам до золотистого цвета.
Подайте котлеты с любимым гарниром и соусом.
Приятного аппетита!
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