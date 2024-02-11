Как приготовить рыбный бутерброд: турецкий рецепт
Слышали про балык экмек? Это рыбный бутерброд, который обожают в Турции. Балык экмек – это сытно, вкусно и просто. Попытайтесь приготовить – вам непременно понравится.
Его название переводится как "рыба в хлебе". Существует много рецептов, но о двух самых популярных рецептах рассказали в издании ТСН.
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1. Турецкий рецепт со скумбрией:
Ингредиенты:
- 2 филе скумбрии
- 1 багет
- 1/2 пучка салата
- 1 красная луковица
- 1 помидор
- 1/2 лимона
- Соль, перец, масло
Приготовление:
- Разморозьте скумбрию, просушите, посолите и поперчите.
- Обжарьте на масле по бокам до золотистости.
- Нарежьте лук кольцами, салат полосками, посолите, поперчите и слегка примните.
- Разрежьте багет пополам, обжарьте на сковороде.
- Выложите в багет овощи и рыбу.
- Подавайте с лимоном.
2. Украинский рецепт с минтаем:
Ингредиенты:
- 2 турецкие булочки или багет
- Филе минтая
- 2-3 ст. л. масла
- 1 ч. л. меда
- 2 ч. л. лимонного сока
- Салатная смесь
- 1/2 синей луковицы
- Соль, перец, специи
Приготовление:
- Разморозьте минтай, просушите, посолите и поперчите.
- Обжарьте на растительном масле с обеих сторон.
- Нарежьте полукольцами лук, смешайте с салатом.
- Сбрызните смесь овощей лимонным соком, добавьте мед, соль, перец, перемешайте.
- Разрежьте булочки пополам, выложите салат, рыбу.
- Вкушайте!
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