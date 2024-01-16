Как приготовить самую нежную творожную запеканку в духовке: простой рецепт

Сырные запеканки – это вкусное и полезное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Ее можно приготовить по-разному, добавляя разные ингредиенты, но классический рецепт с манкой остается одним из самых популярных.

Видео дня

Рецептом поделились в издании theLime. Для более нежного вкуса можно добавить в тесто чуть-чуть лимонной цедры или ванильного экстракта. Если вы хотите, чтобы запеканка была более сочная, можно добавить в тесто измельченные фрукты или ягоды. Готовую запеканку можно украсить шоколадной глазурью, взбитыми сливками или сметаной.

Читайте также: Как приготовить изысканный гратен для новогоднего стола

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 500 г

Яйца – 3 шт.

Масло сливочное – 60 г

Сметана – 3 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Соль – щепотка

Манка – 3 ст. л.

Ванильный сахар – по желанию

Приготовление:

Растопить масло и смешать его с сахаром, манкой, сметаной, солью и ванильным сахаром. Все тщательно перемешать. Добавить творог и яйца, взбить блендером до получения однородной массы. Можно еще сбить миксером несколько минут. Форму для запекания смазать сливочным маслом и вылить в нее тесто. Выпекать в духовке при температуре 160 С 70-90 минут. Температура должна быть не высокой, тогда запеканка получится нежной и пышной. Чтобы проверить готовность запеканки, можно взять деревянную шпажку или зубочистку. Если она выходит сухой, запеканка готова. Вынимаем запеканку из духовки и даем ей остыть.

Советуем также обратить внимание на рецепт яичницы с морковью и творогом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!