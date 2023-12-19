Как приготовить шоколадный пирог без яиц и молока: простой рецепт

Шоколадный пирог – это любимая выпечка многих людей. Он может быть как лёгким десертом, так и сытным завтраком. Но что делать, если вы придерживаетесь постного питания или у вас аллергия на яйца или молочные продукты? Не беспокойтесь, мы знаем, как приготовить вкусный шоколадный пирог без этих ингредиентов.

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Этот пирог по рецепту с сайта "Одна минута" получается сочным и вкусным, даже без яиц и молока. Он идеально подойдет для завтрака, перекуса или десерта.

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Ингредиенты:

190 г пшеничной муки

200 г сахара

40 г какао-порошка

1 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

1 ч. л. сока лимона

1 ч. л. ванильного экстракта

120 мл растительного масла

240 мл горячей воды

Для глазури:

60 г сахарной пудры

25 г какао-порошка

2-3 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму для запекания маслом или застелите пергаментной бумагой. В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль. Добавьте сок лимона, ванильный экстракт, растительное масло и горячую воду. Смешайте все ингредиенты до однородного теста. Выложите тесто в подготовленную форму. Выпекайте в духовке в течение 30-35 минут, или до тех пор пока зубочистка, воткнутая в центр пирога, не получится чистой. Дайте пирогу остыть в форме в течение 10-15 минут, затем переложите его на решетку до полного охлаждения.

Приготовление глазури:

В миске смешайте сахарную пудру и какао-порошок. Добавить растительное масло и ванильный экстракт. Смешайте до однородной смеси. Разровняйте глазурь по остывшему пирогу. Дайте глазури застыть перед подачей.

Советы

Для насыщенного шоколадного вкуса вы можете добавить в тесто 100 г шоколада, растопленного на водяной бане.

Если вы не любите ванильный экстракт, можете его заменить на 1 ч. л. экстракт миндаля или апельсина.

Для приготовления глазури вы можете использовать любое растительное масло, которое вам нравится.

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