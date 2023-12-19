Как приготовить шоколадный пирог без яиц и молока: простой рецепт
Шоколадный пирог – это любимая выпечка многих людей. Он может быть как лёгким десертом, так и сытным завтраком. Но что делать, если вы придерживаетесь постного питания или у вас аллергия на яйца или молочные продукты? Не беспокойтесь, мы знаем, как приготовить вкусный шоколадный пирог без этих ингредиентов.
Этот пирог по рецепту с сайта "Одна минута" получается сочным и вкусным, даже без яиц и молока. Он идеально подойдет для завтрака, перекуса или десерта.
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Ингредиенты:
- 190 г пшеничной муки
- 200 г сахара
- 40 г какао-порошка
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. сока лимона
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 120 мл растительного масла
- 240 мл горячей воды
Для глазури:
- 60 г сахарной пудры
- 25 г какао-порошка
- 2-3 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Смажьте форму для запекания маслом или застелите пергаментной бумагой.
- В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
- Добавьте сок лимона, ванильный экстракт, растительное масло и горячую воду.
- Смешайте все ингредиенты до однородного теста.
- Выложите тесто в подготовленную форму.
- Выпекайте в духовке в течение 30-35 минут, или до тех пор пока зубочистка, воткнутая в центр пирога, не получится чистой.
- Дайте пирогу остыть в форме в течение 10-15 минут, затем переложите его на решетку до полного охлаждения.
Приготовление глазури:
- В миске смешайте сахарную пудру и какао-порошок.
- Добавить растительное масло и ванильный экстракт.
- Смешайте до однородной смеси.
- Разровняйте глазурь по остывшему пирогу.
- Дайте глазури застыть перед подачей.
Советы
- Для насыщенного шоколадного вкуса вы можете добавить в тесто 100 г шоколада, растопленного на водяной бане.
- Если вы не любите ванильный экстракт, можете его заменить на 1 ч. л. экстракт миндаля или апельсина.
- Для приготовления глазури вы можете использовать любое растительное масло, которое вам нравится.
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