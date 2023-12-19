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Как приготовить шоколадный пирог без яиц и молока: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать постный шоколадный пирог

Шоколадный пирог – это любимая выпечка многих людей. Он может быть как лёгким десертом, так и сытным завтраком. Но что делать, если вы придерживаетесь постного питания или у вас аллергия на яйца или молочные продукты? Не беспокойтесь, мы знаем, как приготовить вкусный шоколадный пирог без этих ингредиентов.

Этот пирог по рецепту с сайта "Одна минута" получается сочным и вкусным, даже без яиц и молока. Он идеально подойдет для завтрака, перекуса или десерта.

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Ингредиенты:

  • 190 г пшеничной муки
  • 200 г сахара
  • 40 г какао-порошка
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сока лимона
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • 120 мл растительного масла
  • 240 мл горячей воды

Для глазури:

  • 60 г сахарной пудры
  • 25 г какао-порошка
  • 2-3 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Смажьте форму для запекания маслом или застелите пергаментной бумагой.
  3. В большой миске смешайте муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель и соль.
  4. Добавьте сок лимона, ванильный экстракт, растительное масло и горячую воду.
  5. Смешайте все ингредиенты до однородного теста.
  6. Выложите тесто в подготовленную форму.
  7. Выпекайте в духовке в течение 30-35 минут, или до тех пор пока зубочистка, воткнутая в центр пирога, не получится чистой.
  8. Дайте пирогу остыть в форме в течение 10-15 минут, затем переложите его на решетку до полного охлаждения.

Приготовление глазури:

  1. В миске смешайте сахарную пудру и какао-порошок.
  2. Добавить растительное масло и ванильный экстракт.
  3. Смешайте до однородной смеси.
  4. Разровняйте глазурь по остывшему пирогу.
  5. Дайте глазури застыть перед подачей.

Советы

  • Для насыщенного шоколадного вкуса вы можете добавить в тесто 100 г шоколада, растопленного на водяной бане.
  • Если вы не любите ванильный экстракт, можете его заменить на 1 ч. л. экстракт миндаля или апельсина.
  • Для приготовления глазури вы можете использовать любое растительное масло, которое вам нравится.

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