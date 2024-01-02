Как приготовить шоколадный торт без муки и масла

Сладости, содержащие муку, сахар и масло, могут быть вредны для фигуры. Однако есть рецепты, которые позволяют приготовить вкусные и полезные десерты.

Видео дня

К примеру, диетический пирог, похожий на брауни, рецептом которого поделились в издании ukr.media. Пирог вкусен и в горячем, и в холодном виде. Добавки в виде орехов, ягод, шоколада опциональны.

Читайте также: Запеченный картофель с чесноком и зеленью к праздничному столу: вкус сведет с ума

Ингредиенты:

120 г овсяных хлопьев

200 мл горячего молока

2 яйца

2 банана

щепотка ванилина

40 г какао-порошка

1 ч. л. разрыхлителя

горсть грецких орехов

для заливки: 100 г шоколада + 40 мл горячего молока

Приготовление:

Залейте овсянку 200 мл горячего молока. Оставьте на 10 минут. В миску разбейте яйца. Добавьте размятые вилкой бананы. Всыпьте какао, разрыхлитель и ванилин, перемешайте. По желанию можно добавить подсластитель. Соедините молочно-овсяную смесь с шоколадной. Перелейте в форму для запекания (можно смазать каплей растительного масла). Сверху распределите горсть порезанных грецких орехов. Также можно добавить любые ягоды (свежие, замороженные или сушеные). Выпекайте при 180 градусах в течение 15-20 минут. Тем временем вскипятите молоко еще раз. Залейте им шоколад (можно взять без сахара). Получится шоколадный ганаш в облегченном варианте. Полейте горячий пирог сверху (можно через кондитерский мешок).

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!