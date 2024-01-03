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Как приготовить шумуш: выпечка из готового теста с фаршем и тыквой

Игорь Романько

Как сделать шумуш из листового теста с тыквой

Шумуш – это традиционная выпечка мариупольских греков. Этот пирог из слоеного теста с фаршем и тыквой имеет нежный и сочный вкус. Он станет отличным дополнением к семейному обеду или праздничному столу.

Рецептом поделились на сайте Shuba. Для насыщенного вкуса можно добавить к начинке немного чеснока, а также любые другие любимые специи. Если вы хотите, чтобы пирог получился более сочным, можно добавить к начинке немного сметаны или майонеза. Для украшения можно использовать разные семена и орешки.

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Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 500 г
  • Мясной фарш – 250 г
  • Тыква – 250 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Яйцо куриное, желток – 1 шт.
  • Лен, семена – 20 г
  • Кунжут белый – 20 г
  • Специи – по вкусу
  • Масло растительное – 40 мл

Приготовление:

  1. Тыкву натрите на среднюю терку. Лук очистите и нарежьте мелкими кубиками. В фарш добавьте специи и перемешайте.
  2. В разогретой с маслом сковороде обжарьте лук до прозрачности, добавьте половину тертой тыквы, соль, сахар и перемешайте.
  3. Положите в овощи фарш и жарьте, помешивая, минут 5-7. Затем добавьте оставшуюся тыкву, перемешайте и отключите огонь.
  4. Тесто тонко раскатайте на посыпанной мукой поверхности и нарежьте полосками шириной примерно 5 см. На один край полоски положите столовую ложку начинки и заверните треугольником. Края теста защипайте.
  5. Таким образом, заверните все треугольнички. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и смажьте желтком. Посыпьте льном и кунжутом.
  6. Выпекайте при температуре 180°C 25-30 минут до зарумянивания.

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