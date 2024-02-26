Как приготовить скумбрию в духовке, чтобы была похожа на копченую
Запеченная скумбрия – настоящая кулинарная жемчужина, сочетающая в себе простоту приготовления, доступность ингредиентов и невероятный вкус. Секрет этого блюда кроется в ароматном соусе, придающем рыбе нотку копчения и пикантные нотки.
Это блюдо по рецепту с сайта "Хозяйка" станет прекрасным украшением как повседневного, так и праздничного стола. Попробуйте приготовить скумбрию в горчично-соевом соусе – и вы будете приятно удивлены ее ароматом, вкусом и простотой приготовления.
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Ингредиенты:
- Скумбрия – 3 шт. (500-600 г)
- Лук – 4 шт. (средние)
- Перец черный молотый – по вкусу
Для горчичного соуса:
- Горчица – 3 ст. л.
- Майонез – 4 ст. л.
- Соевый соус – 5 ст. л.
Приготовление:
- Размороженную скумбрию без головы и внутренностей нарезать на кусочки шириной около 2 см.
- Переложить рыбу в миску, добавить лук, нарезанный полукольцами, и тщательно перемешать.
- Приготовить горчичный соус: смешать в миске горчицу, майонез и соевый соус до однородной массы.
- Добавить в рыбу и лук черный молотый перец и соус, тщательно перемешать. Оставить мариноваться на 20-30 минут.
- Переложить маринованную рыбу с луком в форму для запекания. Смазывать форму растительным маслом не нужно.
- Запекать в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут.
- Подавать скумбрию с луком, который получается не тушеным, а слегка хрустящим.
Совет: для более пикантного вкуса можно добавить в маринад 1 ч. л. сушеного чеснока, 1/2 ч. л. кориандр или другие специи по вкусу.
Приятного аппетита!
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