Как приготовить сосиски в слоеном тесте с творогом дома: простой рецепт
Устали от магазинного фастфуда? Хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное за считанные минуты? Тогда этот рецепт вам! Попробуйте этот рецепт и вы будете приятно удивлены!
Сосиски в тесте с сыром – это не только аппетитное, но и очень простое блюдо, с которым справится даже начинающий кулинар. Попробуем приготовить ее вместе с фудблогером Ириской Димитровой.
Читайте также: Пряное и ароматное: как сделать варенье из яблок за 5 минут
Ингредиенты:
- 6 сосисок
- 300 г слоеного дрожжевого теста
- 80-100 г творога
- кетчуп
- 1 желток + 1 ст. л. воды
- кунжут
Приготовление:
- Разрежьте слоеное тесто на прямоугольники длиной из сосиска. С обеих сторон сделайте надрезы, как на видео.
- Смажьте серединку теста кетчупом, выложите тертый творог и сосиску.
- Накройте сосиску полосками теста поочередно с обеих сторон, чтобы получилась косичка.
- Накройте полотенцем и дайте подняться в теплом месте в течение 20-30 минут.
- Смажьте желтком, смешанным с 1 столовой ложкой воды и присыпьте кунжутом.
- Выпекайте 12-15 минут при температуре 180°C.
Приятного аппетита!
Совет:
- Вместо кетчупа можно использовать любой другой соус, например томатный или горчичный.
- В сыр можно добавить зелень, специи или овощи.
- Для более румяной корочки можно смазать сосиски в тесте яйцом перед выпеканием.
Советуем также обратить внимание на рецепт домашнего гренадина.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!