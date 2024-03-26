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Как приготовить сосиски в слоеном тесте с творогом дома: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать сосиски в листовом тесте с творогом в домашних условиях

Устали от магазинного фастфуда? Хотите приготовить что-нибудь вкусное и сытное за считанные минуты? Тогда этот рецепт вам! Попробуйте этот рецепт и вы будете приятно удивлены!

Сосиски в тесте с сыром – это не только аппетитное, но и очень простое блюдо, с которым справится даже начинающий кулинар. Попробуем приготовить ее вместе с фудблогером Ириской Димитровой.

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Ингредиенты:

  • 6 сосисок
  • 300 г слоеного дрожжевого теста
  • 80-100 г творога
  • кетчуп
  • 1 желток + 1 ст. л. воды
  • кунжут

Приготовление:

  1. Разрежьте слоеное тесто на прямоугольники длиной из сосиска. С обеих сторон сделайте надрезы, как на видео.
  2. Смажьте серединку теста кетчупом, выложите тертый творог и сосиску.
  3. Накройте сосиску полосками теста поочередно с обеих сторон, чтобы получилась косичка.
  4. Накройте полотенцем и дайте подняться в теплом месте в течение 20-30 минут.
  5. Смажьте желтком, смешанным с 1 столовой ложкой воды и присыпьте кунжутом.
  6. Выпекайте 12-15 минут при температуре 180°C.

Приятного аппетита!

Совет:

  • Вместо кетчупа можно использовать любой другой соус, например томатный или горчичный.
  • В сыр можно добавить зелень, специи или овощи.
  • Для более румяной корочки можно смазать сосиски в тесте яйцом перед выпеканием.

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