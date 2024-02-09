Как приготовить свеклу, чтобы не потерял цвет и вкус: полезные советы от хозяек

Хотите приготовить свеклу, которая будет не только полезной, но и невероятно вкусной? Сохранить его сочность, упругость и насыщенный цвет поможет простой лайфхак. Сделать свеклу невероятно вкусной поможет сахар.

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Об этом пишет Телеграф.

Вам понадобится:

Свекла

2 столовые ложки сахара

2 столовые ложки уксуса или лимонного сока

Вода

Приготовление:

В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте сахар и уксус/лимонный сок. Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился. Положите свеклу в кастрюлю. Накройте крышкой и поставьте ее на средний огонь. Варите в течение 2 часов.

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Благодаря этому лайфхаку:

Свекла сохранит свой насыщенный бордовый цвет.

Текстура овоща будет упругой, а не мягкой.

Вкус свеклы будет сладким и приятным.

Совет:

Вместо уксуса или лимонного сока можно использовать столовую ложку яблочного уксуса.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в кастрюлю 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца.

Готовую свеклу можно использовать для салатов, супов, борщей, закусок и других блюд.

Напомним, мы уже писали, как правильно приготовить свеклу.

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