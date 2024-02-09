Как приготовить свеклу, чтобы не потерял цвет и вкус: полезные советы от хозяек
Хотите приготовить свеклу, которая будет не только полезной, но и невероятно вкусной? Сохранить его сочность, упругость и насыщенный цвет поможет простой лайфхак. Сделать свеклу невероятно вкусной поможет сахар.
Об этом пишет Телеграф.
Вам понадобится:
- Свекла
- 2 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки уксуса или лимонного сока
- Вода
Приготовление:
- В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте сахар и уксус/лимонный сок.
- Тщательно перемешайте, чтобы сахар растворился.
- Положите свеклу в кастрюлю.
- Накройте крышкой и поставьте ее на средний огонь.
- Варите в течение 2 часов.
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Благодаря этому лайфхаку:
- Свекла сохранит свой насыщенный бордовый цвет.
- Текстура овоща будет упругой, а не мягкой.
- Вкус свеклы будет сладким и приятным.
Совет:
- Вместо уксуса или лимонного сока можно использовать столовую ложку яблочного уксуса.
- Для более насыщенного вкуса можно добавить в кастрюлю 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца.
- Готовую свеклу можно использовать для салатов, супов, борщей, закусок и других блюд.
Напомним, мы уже писали, как правильно приготовить свеклу.
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