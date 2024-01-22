Как приготовить сырники на завтрак: самый лучший и самый быстрый рецепт
Сырники – это вкусное и сытное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться с различными соусами, например, сметаной, вареньем, медом или со сладкими сиропами.
Сырники по этому рецепту из сайта newsyou получаются очень вкусными и нежными. Они будут отличным завтраком, обедом или ужином.
Читайте также: Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом
Ингредиенты:
- Сыр 9% жирности – 700 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Ваниль – по желанию
- Манная крупа – 3 ст.л.
- Мука для обрушения
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
- В миску вбиваем яйцо, добавляем соль, сахар, ваниль по желанию и все хорошо перемешиваем.
- Добавляем творог и вилкой хорошо перемешиваем, разбивая комочки и смешивая все ингредиенты.
- Добавляем манную крупу и тоже хорошо соединяем.
- Накрываем пищевой пленкой и даем постоять 30-40 минут, чтобы манка набухла.
- Формируем сырники, обваливаем их в муке.
- В сковородку наливаем растительное масло, хорошо нагреваем, выкладываем сырники, огонь делаем чуть ниже среднего и обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.
Советы:
- Для более нежных творожников используйте сыр с высокой жирностью.
- Если сыр сухой, добавьте к нему немного молока или сметаны.
- Для более румяной корочки сырники можно обжарить на сливочном масле.
Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!