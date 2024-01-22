rus
Українська
Рецепты

Как приготовить сырники на завтрак: самый лучший и самый быстрый рецепт

Игорь Романько

Как быстро сделать сырники на завтрак

Сырники – это вкусное и сытное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться с различными соусами, например, сметаной, вареньем, медом или со сладкими сиропами.

Сырники по этому рецепту из сайта newsyou получаются очень вкусными и нежными. Они будут отличным завтраком, обедом или ужином.

Читайте также: Понравится даже детям: рецепт куриного супа с рисом

Ингредиенты:

  • Сыр 9% жирности – 700 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Ваниль – по желанию
  • Манная крупа – 3 ст.л.
  • Мука для обрушения
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. В миску вбиваем яйцо, добавляем соль, сахар, ваниль по желанию и все хорошо перемешиваем.
  2. Добавляем творог и вилкой хорошо перемешиваем, разбивая комочки и смешивая все ингредиенты.
  3. Добавляем манную крупу и тоже хорошо соединяем.
  4. Накрываем пищевой пленкой и даем постоять 30-40 минут, чтобы манка набухла.
  5. Формируем сырники, обваливаем их в муке.
  6. В сковородку наливаем растительное масло, хорошо нагреваем, выкладываем сырники, огонь делаем чуть ниже среднего и обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

Советы:

  • Для более нежных творожников используйте сыр с высокой жирностью.
  • Если сыр сухой, добавьте к нему немного молока или сметаны.
  • Для более румяной корочки сырники можно обжарить на сливочном масле.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт