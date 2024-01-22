Как приготовить сырники на завтрак: самый лучший и самый быстрый рецепт

Сырники – это вкусное и сытное блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться с различными соусами, например, сметаной, вареньем, медом или со сладкими сиропами.

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Сырники по этому рецепту из сайта newsyou получаются очень вкусными и нежными. Они будут отличным завтраком, обедом или ужином.

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Ингредиенты:

Сыр 9% жирности – 700 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/3 ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Ваниль – по желанию

Манная крупа – 3 ст.л.

Мука для обрушения

Растительное масло для жарки

Приготовление:

В миску вбиваем яйцо, добавляем соль, сахар, ваниль по желанию и все хорошо перемешиваем. Добавляем творог и вилкой хорошо перемешиваем, разбивая комочки и смешивая все ингредиенты. Добавляем манную крупу и тоже хорошо соединяем. Накрываем пищевой пленкой и даем постоять 30-40 минут, чтобы манка набухла. Формируем сырники, обваливаем их в муке. В сковородку наливаем растительное масло, хорошо нагреваем, выкладываем сырники, огонь делаем чуть ниже среднего и обжариваем по 2-3 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

Советы:

Для более нежных творожников используйте сыр с высокой жирностью.

Если сыр сухой, добавьте к нему немного молока или сметаны.

Для более румяной корочки сырники можно обжарить на сливочном масле.

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